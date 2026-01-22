臺東警走進復興國小 宣導數位性別暴力與防詐

臺東警察局宣導數位性別暴力與防詐

臺東縣警察局婦幼警察隊校園巡迴宣導列車抵達臺東市復興國小，透過走動式宣導將數位性別暴力防治與防範詐騙的觀念帶入校園，活動旨在增進師生對婦幼法律的認知，並培養自我保護能力，讓大家在面臨危險或疑似遭受詐騙時，能以正確方式即時求助，進而降低案件發生。

婦幼隊表示，宣導過程針對兒童及少年性剝削的定義與常見陷阱進行詳細說明，並搭配時事新聞與微電影，提醒學生網路交友潛藏的風險。警方呼籲，如果遇到性影像外流，請記住不刪除帳號、不刪除對話紀錄、不刪除好友的三不原則，並完整保存證據向警方報案，或至衛生福利部性影像處理中心申訴，此外，對身邊熟識的人也應保持警戒，遇到不適當的侵害行為時要勇敢拒絕並求助。

針對近年常見的人工智慧變臉詐騙，警方也教導師生辨識方法，詐騙集團會利用技術偽造視訊或聲音騙取信任，民眾可以要求對方轉頭、在臉前揮動手部，或詢問生活細節來確認真偽。警方強調，尊重他人的數位身體界線是性別尊重與安全的關鍵，民眾若有財產安全或數位隱私的疑慮，應保持警覺並多方查證。

臺東縣警察局表示，未來將持續推廣校園巡迴宣導，讓師生共同重視婦幼與識詐議題，民眾如有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線求助，共同營造安全的社會與學習環境。