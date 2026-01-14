臺東警進校園宣導防制性剝削 提升師生識詐能力

臺東縣警察局婦幼警察隊前往豐田國中，宣導數位性別暴力與最新詐騙手法。

臺東縣警察局婦幼警察隊前往豐田國中宣導數位性別暴力與最新詐騙手法，透過實際案例與師生互動，教導如何防範網路性剝削及識別不法詐騙，藉此強化校園安全網，讓學生具備正確的自我保護意識。

婦幼隊表示，由於網路科技發展迅速，性影像犯罪與詐騙案有增加趨勢，警方與學生討論數位性別暴力的防制觀念，引導師生牢記「五不一檢舉」原則，包括不觀看、不轉傳、不下載、不分享及不持有，並在遇到狀況時，要告訴師長、截圖存證、報警並檢舉對方，共同杜絕數位性別暴力。

警察局局長蔡燕明表示，透過校園宣導能有效預防青少年被犯罪集團利用，近期常有集團透過網路操控青少年擔任詐欺車手，因此提升識詐知能至關重要，學校與警方合作，不僅能守護學生的身心健康，更能營造安全的學習環境。警方呼籲青少年在數位世界要謹慎行事，避免落入網路陷阱，守護自己的清白與未來。