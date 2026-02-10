臺東警進駐兒權市集 拆解網路詐騙手法守護孩童安全

臺東縣警察局刑事警察大隊設攤宣導現場

為守護兒少成長環境並強化全民防詐意識，臺東縣警察局刑事警察大隊於臺東家扶中心舉辦的「攜手築夢、童心出發」兒權愛市集活動設置宣導攤位，透過互動教學與真實案例拆解，向參與活動的家長與小朋友傳遞正確的反詐騙知能，期盼打造安全的識詐防護網。

臺東縣警察局表示，刑警大隊針對學生族群容易遭遇的「假網路購物」及「假遊戲點數」等詐騙手法進行詳細講解，提醒學生避免與身分不明的網友進行私下交易。警方強調，若在網路上看到「在家工作免出門、穩賺不賠」等誇大話術，務必提高警覺、多方求證，並隨時注意保護個人隱私資訊，以免踏入詐騙集團的陷阱。

警方呼籲，隨著數位科技普及，孩童使用社交軟體與遊戲平台的頻率增加，家長應多加留意孩子的網路使用狀況，民眾若遇到疑似詐騙訊息，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線求助，亦可至打詐儀錶板網站掌握最新資訊，透過親師生共同合作，讓詐騙遠離校園與家庭。