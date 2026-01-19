臺東資收關懷暖心守護 累計清運量達357噸

臺東縣政府持續推動資收關懷計畫

臺東縣政府持續推動資收關懷計畫

臺東縣政府積極推動資收關懷計畫，由臺東縣環保局深入各村里巷弄，為第一線資源回收個體戶提供實質協助，去(114)年累計服務超過2,000人次，成功清運357公噸回收物，不僅提升資源回收效率，更落實環保政策與社會關懷，確保資收戶在安全的環境下守護臺東家園。

環保局說明，這項計畫針對列冊的資源回收個體戶，提供到府清運服務與微型保險，並根據每月實際回收量提供最高5,000的補貼金；同時為降低個體戶在搬運與載運過程中的意外風險，也媒合3家清運業者協助清運，減輕體力負擔及交通壓力。

廣告 廣告

環保局強調，透過制度化的清運與補助措施，個體戶能專注於回收工作，並有效提升回收物的妥善處理比例；同時呼籲民眾，落實家中的垃圾分類與減量，並把可回收物交由資收個體戶或鄰里回收站，未來將持續強化資源循環政策，營造臺東優質生活環境，共同守護美麗家園。