臺東跨局處合作護土地 114年禽畜糞違規清運維持零案件

臺東114年禽畜糞違規清運「零案件」 照片

為守護臺東優質環境並防範非法棄置廢棄物，臺東縣政府自108年起整合環保局、警察局與農業處組成聯合稽查小組，定期在縣界及重要交通要道設置攔檢點，透過嚴格檢查車輛，防止未經處理的禽畜糞進入農田造成臭味與污染，根據最新統計，去(114)年再度達成全年零違規的紀錄，成功阻絕環境污染，守護臺東純淨的土地。

臺東縣環保局表示，未經熟化處理的禽畜糞如果直接施肥，不僅會產生嚴重的臭味並滋生蒼蠅，還可能導致土壤鹽化或重金屬污染，對農作物造成傷害，從110年至今，稽查小組已累計查獲22件違法案件均已依法開罰，近年來能維持零案件，顯示跨機關的聯合執法已產生強大的嚇阻作用，有效落實聯合國永續發展目標，讓臺東朝向潔淨與宜居的城市邁進。

縣府強調，保護自然環境是推動慢經濟的核心，依據規定，廢棄物清除車輛必須隨車攜帶證明文件，違者最高可處30萬元罰鍰，情節嚴重者更會移送法辦，環保局呼籲業者切勿心存僥倖，並鼓勵民眾若發現疑似非法傾倒廢棄物或嗅到異常異味，可撥打報案專線0800-066-666或環保局電話089-221999，也可以利用「公害報報」手機軟體通報，全民共同守護臺東的美好環境。