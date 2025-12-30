臺東跨年晚會陣容升級 變身原住民嘉年華

記者周毓洵／綜合報導

「妹神」張惠妹（aMEI）今年回臺東坐鎮跨年夜，《2026台東跨年晚會．東漂去旅行：〈東！帶我走〉》卡司再度升級。繼多組跨世代、跨領域ft.組合曝光後，今（30）日加碼公開重量級原住民歌手陣容，包括A-Lin、Saya、桑布伊、戴愛玲，他們不只唱金曲、更唱回部落靈魂，讓東跨舞台瞬間變身原住民歌手嘉年華，直呼：「根本是豐年祭了啦！」

阿妹登高一呼，號召多位出身臺東或熱愛臺東的歌王歌后齊聚家鄉，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中陪伴數萬民眾迎接2026年的第一道曙光，把跨年夜直接升級成一場音樂實驗場。

廣告 廣告

首次回到臺東跨年夜開唱的A-Lin，坦言這一刻意義非凡，「我是第一次在臺東唱跨年。」唱遍各地跨年舞台的她笑說，在家鄉的感覺就是不一樣，「唱完就可以回家了！」一句話道盡回家演出的幸福感。她也分享，臺東的海一路陪著自己練唱成長，是最重要的能量來源，「每次看到海，就好像回到家一樣。」也讓這次站上東跨舞台，多了一份安心與踏實。

這次特別單元「部落金曲」彩排現場火花四射。Saya笑著表示，只要桑布伊一出現，事情就會變得特別忙碌，「簡單的舞他也可以忙得比舞者還累。」回到臺東演出，她形容心情很踏實，「但會一直聞到烤肉味。」

戴愛玲則形容這次合作是「部落限定慶典」，又唱又跳、默契滿分，但也因為太熟，常常一個眼神就笑場，「桑布伊常常即興加戲，真的很有趣。」她也預告，這次演出不只是表演，更像是一場大家一起參與的節日，霸氣替整場原住民歌手嘉年華定調：「豐年祭了啦！」

A-Lin 首度在臺東跨年夜開唱，笑說：「唱完就可以回家了！」回家演出幸福感滿滿。（臺東縣政府提供）

回到臺東跨年舞台，Saya笑說心情很踏實。（臺東縣政府提供）

戴愛玲形容這次合作是「部落限定慶典」，又唱又跳、默契滿分，霸氣定調：「豐年祭了啦！」（臺東縣政府提供）

桑布伊一現身就讓彩排現場熱鬧起來，即興舞步、隨性發揮。（臺東縣政府提供）