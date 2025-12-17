臺東跨年演唱會 首推「東!帶我走」消費加倍券

臺東縣政府輔導臺東市觀光夜市促進會特別於2026臺東跨年演唱會期間推出「東！帶我走」消費加倍券行銷活動。

為鼓勵全國民眾於歲末年終造訪熱情美麗的臺東，活絡在地觀光消費、振興地方經濟，臺東縣政府輔導臺東市觀光夜市促進會特別於2026臺東跨年演唱會期間推出「東！帶我走」消費加倍券行銷活動。民眾可以新臺幣100元現金，即可兌換總價值200元的消費加倍券，讓每一筆消費都能加倍享受，吃喝玩樂一次滿足，預估可創造超過新臺幣2,100萬元的經濟效益，數量有限，送完為止。

臺東縣政府表示，「東！帶我走」消費加倍券活動辦法如下：12月31日下午1點整起，民眾在2026臺東跨年演唱會會場(海濱公園)及臺東市微光市集兩個地點，持現金100元即可兌換 2張面額100元的「東！帶我走」消費加倍券，共將發行1萬份(2萬張)，總金額達100萬元，限量發放、送完為止(其中跨年演唱會會場9,000份、臺東市微光市集1,000份)，民眾可在臺東跨年演唱會會場市集區、臺東市微光集、臺東市觀光夜市等場所區域使用，期限僅限114年12月31日13時至115年1月1日止。

臺東縣政府大力支持此次消費加倍券振興方案，期望透過具體且有感的消費誘因，促進民生經濟交流，提升整體消費熱度，讓消費者、市集攤商及在地商家都能實質感受到政府推動振興經濟的成效。

縣府進一步指出，本次活動透過跨年演唱會、市集與夜市的跨域合作，將有效促進人潮流動與商機共振，預估活動期間可吸引超過7萬人次造訪臺東，為城市注入兼具美味、趣味與玩味的節慶活力。

臺東縣政府誠摯邀請全國民眾一同到臺東跨年，感受最熱情、最有溫度的迎新氛圍，把握限量推出的「東！帶我走」消費加倍券，用100元享受雙倍購物樂趣，迎接充滿活力與希望的2026年。