臺東跨年超強卡司曝！張惠妹、A-Lin攜9組重量級歌手

2026臺東跨年超強卡司名單曝光，張惠妹「妹神」暌違五年回到家鄉唱跨年，就連臺東女兒A-Lin也來了，不只這樣，還有9組重量級歌手，包括天團玖壹壹、戴愛玲、持修等，臺東縣長饒慶鈴親邀民眾一起度過2025最後時光。

圖／TVBS

歌手張惠妹《彩虹》：「你用彩虹的浪漫溫柔包裝。」

張惠妹「妹神」在家鄉臺東唱跨年已經是五年前，今年重磅消息，她選擇再度回到臺東家鄉作為年度壓軸，也讓不少粉絲相當期待，不過重量級歌手還有她。

歌手 A-Lin《做我自己》：「我不再去想別人怎麼看，我就是喜歡自己很勇敢。」

臺東女兒A-Lin也是跨年卡司之一，雙A組合一登場讓網友直呼根本神仙組合，重量級卡司齊聚臺東，陪伴大家度過2025最後一天。

臺東縣長饒慶鈴：「阿妹、A-Lin世紀同台，她們兩位出生臺東的歌手，從來沒有一起在舞台上共同演出過，所以今年精彩可期。」

臺東跨年超強卡司不只有張惠妹、A-Lin，還有天團玖壹壹、戴愛玲、持修、葛仲珊、葛西瓦、范曉萱&100%、李英宏、桑布伊以及張惠妹親妹妹SAYA，不只集結豪華陣容，當晚還有絢麗煙火，邀請粉絲一起享受視覺與聽覺饗宴。

