臺東跨年「美食經濟學」！186攤市集與加倍券創造千萬產值

2026臺東跨年晚會市集

2026臺東跨年晚會不僅舞台演出精彩，也創造突破千萬元營業收入。臺東縣政府財政及經濟發展處表示，今年跨年市集規模擴大至186個攤位，首度搭配「消費加倍券」機制，成功將大量人潮轉化為經濟產值。

為了刺激民眾消費意願並實質回饋在地商家，縣府今年推出一萬份「消費加倍券」，民眾以100元現金即可兌換200元消費券，活動當日隨即被索取一空，加倍券不僅提高民眾的購買頻率，更有效分散人流。縣府表示，透過「慢經濟」的場域設計，讓遊客不僅是來看演唱會，也能坐下來品嚐在地美味，延長在臺東的停留時間。

市集內容涵蓋美食、文創及在地農特產，所有攤商皆經過嚴格的食安管理審核，確保民眾買得放心、吃得安心。饒慶鈴縣長表示，跨年晚會不僅是一場熱鬧的活動，更是推動地方產業的重要引擎，未來將持續結合適切的政策工具，將節慶人潮轉化為在地經濟的實質助益。

縣府表示，未來將持續透過多元化的活動設計，將臺東打造成為最具經濟韌性與文化魅力的幸福城市，並帶動在地產業的永續成長。