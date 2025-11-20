臺東車站攜手墨凡商場及民眾 鞋衣募集圓滿成功

為呼應永續與公益精神，臺鐵臺東車站與墨凡股份有限公司共同舉辦「舊鞋救命小型募集點」公益活動，共募集20個募集袋。

為呼應永續與公益精神，臺鐵臺東車站與墨凡股份有限公司共同舉辦「舊鞋救命小型募集點」公益活動，共募集20個募集袋，包括：約40公斤鞋類、380公斤衣褲，約50雙鞋類、1200多件衣物，這些物資將送往舊鞋救命國際關懷協會伯利恆倉庫，透過海運送往東非偏鄉赤貧地區，協助當地居民改善生活條件。

臺鐵臺東車站號召旅客、東站商場店家、臺鐵與墨凡工作人員一起為愛行動，讓不再穿著的物品重新發揮價值， 以準備給親近的人一樣的用心，帶來乾淨且完好的物資。募集行動吸引近百名市民熱情響應，現場不僅有墨凡、臺鐵人員及東站商場櫃位共同投入，更帶動周邊居民一同參與，形成一場充滿人情味的公益串聯。

墨凡股份有限公司宣佈，為實際支持物資跨國運送，每一袋募集袋額外捐出新臺幣1,500元贊助海運費。臺東車站為首場公益募集，11月21日將在臺南安南醫院幸福食堂進行第二場募集，兩場活動合計，已先行捐出新臺幣60,000元整，以具體行動讓愛延續更遠。

活動以「從腳開始的希望」為主題，設置募集服務區與活動說明看板，讓往返旅客在月臺與大廳間即能看見這場來自臺東的公益行動，許多旅客在出發或抵達時主動參與，不少人帶著家中已清洗好的鞋子、乾淨的衣物前來投入募集袋。整個現場氣氛溫馨，象徵著「一雙鞋、一份心」的善意。

墨凡總經理薛浚鴻表示，身為臺東車站商場的經營團隊，能與臺鐵攜手推動這樣的活動意義非凡，透過空間力量串連社會行動，是墨凡一直以來努力的方向，希望讓民眾在最日常的地方，也能參與最有意義的事情，公益的價值從來不在於數量，真正動人的，是那份願意給出的心。因為有真心，哪怕微小，也能成為別人生命中的光。未來，墨凡將持續以實際行動支持社會議題，創造出一座座有溫度的空間。

臺鐵臺東車站站長賴彥宇表示，這次的公益合作活動是車站近年來推動永續理念的重要里程碑，車站不僅是交通節點，更是人與人交流、情感流動的地方，透過這次活動，看見旅客間互相分享與關懷的能量，也展現出鐵道場域作為公共空間的社會價值，讓公益活動以更有溫度的方式呈現，吸引更多人關注永續議題。

活動最後，墨凡與臺鐵人員一起協助打包與搬運物資，看著一袋袋整齊的鞋衣，現場人員紛紛表示，這些袋子不只是物資，更是來自臺東的祝福。