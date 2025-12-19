臺東軍人服務站探視住院官兵 祝褔早日康復

記者孫建屏／綜合報導

服役於陸軍臺東地區指揮部的李姓上兵日前操課時因身體不適，緊急送至臺東馬偕醫院就診，醫師診斷為突發性急性氣喘，經治療後目前仍在院療養觀察中，臺東縣軍人服務站站長曾仁政今（19）日前往醫院探視及關懷，並致送慰問金。

曾仁政除關心李姓士兵病情及話家常，祝褔早日康復，以盡早重返工作崗位外，並指出，急難病困慰助工作是軍人之友社主軸工作之一，同時也希望透過此一慰問工作，讓官兵及眷屬感受到部隊、軍友社及社會各界及時的關懷。

廣告 廣告

臺東縣軍人服務站站長曾仁政探視住院療養的陸軍東指部李姓上兵，並轉達各界的關懷與慰問。（臺東縣軍人服務站提供）