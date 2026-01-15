臺東軍人服務站探視療養官兵 傳送關懷與祝福

記者孫建屏／綜合報導

服役於陸軍臺東地區指揮部的江姓上兵，日前執勤時因身體不適，緊急送至臺東基督教醫院就醫，經醫師診斷為急性闌尾炎、手術治療後，目前已返家休養，臺東縣軍人服務站站長曾仁政今（15）日由單位幹部陪同前往家中探視及關懷，並致贈慰問金。

曾仁政除關心江姓上兵病情，祝褔他早日康復，以便盡早重返工作崗位外，並指出，急難病困慰助工作是軍人之友社主軸工作之一，同時希望透過此一慰問工作，能讓官兵及眷屬感受到部隊、軍友社及社會各界及時的關懷。

臺東縣軍人服務站站長曾仁政探視陸軍東指部江姓上兵，並轉達軍人之友社及社會各界的關懷。（臺東縣軍人服務站提供）