臺東軍人服務站關懷役男入營 祝福平安結訓

記者孫建屏／綜合報導

臺東縣政府今（1）日歡送陸軍第249梯次、空軍第114梯次軍事訓練役男入營，人數共計39人，軍人服務站站長曾仁政一早前往車站，向即將分赴新訓中心入伍役男發放軍友服務卡，並介紹軍人之友社服務項目，宣導服役期間注意事項及權益，祝福家鄉子弟平安結訓返鄉。

曾仁政叮嚀入營後，應立即將部隊單位及幹部聯繫電話告知家屬報平安，以利家屬與部隊雙向聯繫，防止遭詐騙情事發生；同時，遵守部隊相關管教規定，在訓練時如遇身體不適，要立即向幹部反應，有任何疑難問題，可隨時向軍人服務站反映尋求協助。

廣告 廣告

陸軍臺東地區指揮部也宣導國軍福利與現行制度，貼心發送飲料及文宣品，並編組招募人員陪同役男搭車至營區，藉由車行期間官兵現身說法，分享在部隊服務親身感受，鼓勵役男們加入國軍行列，勇於接受考驗，成為保家衛國的英勇國軍，開創美好人生。

<臺東縣軍人服務站站長曾仁站說明軍人之友社服務事項，並宣導服役期間注意事項及權益。（臺東縣軍人服務站提供）

<臺東縣軍人服務站分發軍友服務卡，鼓勵役男遇有問題時可隨時反映，尋求協助。（臺東縣軍人服務站提供）