臺東農改場國土綠網水稻友善耕作示範觀摩會

▲陳信言場長主持國土綠網水稻友善耕作示範觀摩會。

【記者 朱達志／台東 報導】農業部臺東區農業改良場(以下簡稱臺東農改場)於114年11月21日上午，在池上鄉辦理「國土綠網水稻友善耕作示範觀摩會」，共計60人與會，農業部林業及自然保育署臺東分署及池上鄉農會亦派員出席參加；會中示範說明水稻友善耕作技術與稻草循環再利用技術等，供農友參考採行。

臺東農改場陳信言場長指出，推動國土生態保育綠色網絡，能有效串聯中央山脈與海岸地區的生態系，形成完整的生態廊道，進而改善土地開發造成的生態破碎化現象，達到農業環境生態友善的目標。農友可參考本次觀摩會所示範的水稻友善耕作管理模式，逐步轉型為友善耕作。臺東農改場將持續提供技術指導，協助農友解決實務上的困難，共同打造兼顧生產與保育的綠色網絡，營造人與自然和諧共存的永續農業環境，實踐友善環境的新農業願景。

▲徐惠君技正說明興富林業生態園區水域動植物生態相。

觀摩會首先由土壤肥料研究室張繼中副研究員說明藉由導入臺東農改場水稻友善耕作及雜草管理方式，協助示範區農友由原本慣行栽培轉型為友善耕作。接著由農業部林業及自然保育署臺東分署徐惠君技正說明興富林業生態園區水域動植物生態相，園區附近水稻田如能採行友善耕作，可維護園區生態相;最後由張繼中副研究員介紹稻草循環再利用，水稻於收割後，可利用小型稻草捆包機，將稻草回收做為敷蓋資材或擠壓為燃料棒做為固體生質燃料。

農友對於水稻友善耕作技術及稻草循環再利用技術如有任何疑問，可分別逕洽臺東農改場土壤肥料研究室（089-325110#1720）、農業機械研究室（089-325110#1751）。（照片記者朱達志翻攝）

▲張繼中副研究員於觀摩會介紹稻草循環再利用技術。