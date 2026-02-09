臺東農會拔得好彩頭 親子走入有機田體驗食農教育

太平國小帶來森巴鼓表演

家政班媽媽製作雪裡紅

蘿蔔田

為深化大眾對友善農業的認同，臺東地區農會舉辦「拔得好彩頭」食農教育體驗活動，邀請上百位親子走進有機生態農場，體驗從產地到餐桌的過程，臺東農會表示，期盼藉由實作體驗，能讓孩子學會珍惜食物，並落實土地認同感於日常生活中。

活動由太平國小帶來的森巴鼓表演揭開序幕，學生吳楊樂多分享，這是他第一次登臺演出，雖然心情緊張卻也充滿期待，而提到拔蘿蔔活動時，他純真地許下願望，「希望可以拔出比臉還大的蘿蔔，然後要跟鄰居和好朋友分享」；看著親手拔出的白玉蘿蔔，學生李辰宥也開心地直呼，「很有成就感，要帶回家請家人煮成蘿蔔排骨湯。」

廣告 廣告

除了採收樂趣，活動現場更傳授如何善用剩餘食材，落實永續精神，家政班媽媽莊蜜現場示範製作「雪裡紅」，她分享，「只要將原本常被丟棄的蘿蔔葉撒上鹽巴，用手搓揉約 5 分鐘使其出水變軟，就是一道簡單美味的家常菜，無論與薑絲或蒜頭同炒都非常對味。」

臺東農會表示，透過手作實踐與親子共學，能將抽象的食農精神轉化為深刻的生命經驗，民眾在滿載而歸的同時，不僅帶走當季鮮甜滋味，更建立起與土地深厚連結，也讓這份與自然共好心意，能隨著拔蘿蔔的喜悅延續下去。