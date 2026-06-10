臺東達仁鄉公所辦理役男兵役抽籤 臺東軍服站宣導服務資訊

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【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣達仁鄉鄉公所今(10)日辦理役男兵種抽籤作業，由社會課長邱紹駿先生主持，區分83年次至93年次(4個月役期)、94年次以後(1年役期)等2個階段實施，整個流程在公正、公開下進行，臺東縣軍人服務站也到場向參加抽籤役男、眷屬發放軍人之友社宣導摺頁，並由站長曾仁政介紹軍人服務站服務項目。

曾仁政表示，軍人服務站為軍民間的橋梁，役男服役期間如有任何疑難，除可透過國防部「1985服務專線」或各軍種司令部「0800申訴專線」外，也可洽詢各地軍人服務站以獲得及時、妥適的協助。

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同時，曾仁政也強調國軍合理管教政策及保障官兵權益作為，讓在籍子弟及家長們做好入營準備及心理調適，安心服役，並祝福役男如願抽得心目中理想的服役軍種。（照片記者朱達志翻攝）