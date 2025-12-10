臺東部落食尚率先落實永續ESG行動 兩示範店通過溫室氣體盤查查證

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府長期推動「臺東部落食尚」品牌，以「在地文化」、「友善土地」、「永續旅遊」為核心理念，深化部落的餐飲與旅遊價值。今年（2025）原住民族行政處更將品牌精神延伸至永續管理，首次推動「臺東部落食尚店家自願性溫室氣體盤查計畫」，並依 ISO 14064-1:2018 標準委請環境部認可的第三方查驗機構執行。原民處積極與南迴永續旅行聯盟共同合作，首批示範店家「土坂金宿」與「力卡珈琲」均順利完成查證，宣告臺東部落食尚正式跨入「碳盤查時代」，強化品牌的永續行動力。

縣府原民處表示，位於達仁鄉山林中的「土坂金宿」，一直以「安靜、自然、貼近部落生活」為營運精神，這次積極響應在地部落食尚的永續倡議，完成全域溫室氣體排放 9.628 噸 CO₂e 的第三方查證。業者因位處山區，對極端氣候更為敏感，也因此投入更多心力於盤查與調整能源使用，展現品牌「與環境共存」的價值。

太麻里金崙的「力卡珈琲」，以「環境友善」與「低度打擾部落」的經營態度深受旅人喜愛。此次配合盤查後，取得全域溫室氣體排放 9.620 噸 CO₂e 的查證結果，完整呈現店家在能源使用、營運模式與消耗來源上的實際排放狀況。透過這次行動，力卡珈琲也把「部落就是家」的理念從文化延伸到環境責任，讓品牌精神更具深度。

兩家示範店家的盤查成果，不僅建立第一次的碳資料基準，也象徵部落餐旅業者已從品牌形象邁向「永續治理」，是臺東部落食尚品牌發展的重要里程碑。

原民處進一步說明，「臺東部落食尚」自品牌創立以來，以「吃進文化、看見部落」為定位，結合飲食、故事與在地文化脈絡，引領旅客透過餐桌理解土地。隨著品牌進入第六年，縣府也逐步推動永續與低碳概念，使部落店家從食材選用、環境維護到營運管理，都能逐步鏈結永續行動，讓「美味」與「責任」並行。

原民處長高忠雲表示，臺東的部落文化與自然環境緊密相連，推動部落食尚品牌邁向永續，是對文化的尊重，也是對土地的承諾。期待透過今年完成查證的示範案例，能帶動更多店家加入碳盤查與永續管理的行列，讓臺東成為台灣最具永續精神的部落餐旅品牌示範地。

未來，原民處將持續以系統化方式推動部落店家的永續行動，讓碳盤查不只是一次性的作業，而是能逐步延伸為營運管理的一環，也將協助業者累積更完整的排放資料，並在能源使用、環境管理、旅遊服務與綠色採購等面向持續強化輔導，使永續不再只是品牌理念，而是能體現在每一家部落食尚店家中的實際作為。透過持續的推動與深化，臺東將朝向打造全台第一個以「部落文化」結合「永續行動」的餐旅品牌示範區域，讓部落產業在文化深度之外，也能兼具環境與社會的永續價值。（照片記者朱達志翻攝）