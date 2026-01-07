臺東長者福利大升級 滿70歲免申請由縣府代繳健保費

長者健保費縣府代繳，全縣約近3萬名長者受惠。

臺東縣政府為減輕長輩的醫療與生活負擔，臺東縣長饒慶鈴宣布，凡是設籍在臺東縣滿一年且年滿70歲以上的長者，由縣府代繳全民健康保險自付額，預計將有全縣約3萬名長者受惠，讓長者在臺東生活更安心。

縣長饒慶鈴表示，隨著老年人口增加，縣府持續努力打造對長者友善的環境，除了現有的臺東卡每月1,500點，以及全縣各地關懷據點與文健站服務，這次推出的健保費代繳政策，希望能直接減輕長輩和子女的家庭經濟壓力。

廣告 廣告

臺東縣社會處處長陳淑蘭提醒，由於投保單位作業流程不同，可能會出現預收保費後再退費的情形，符合資格的長輩和家屬可主動洽詢辦理退費。

民眾若對健保費代繳資格有任何疑問，可以撥打臺東縣政府縣民服務專線1999，或撥打社會處長青及身障福利科電話089-340720分機141洽詢。