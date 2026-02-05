臺東長青大學擴大招募師資廠商 打造銀髮學習地圖

社會處長青大學

臺東縣政府為落實健康老化，今(115)年將長青學苑升級為長青大學，即日起公開招募教學師資與特約合作廠商，臺東社會處表示，只要是合法立案單位、健身房或個人工作室，具備2年以上專業經驗並願意為長輩開設多元課程，經申請通過後，每堂課最高可獲得1,000元補助。

社會處長陳淑蘭表示，長青大學課程包括手機科技、專業攝影、樂齡健身、語言交流及靈性照顧等深度內容，這次擴大招募對象，希望邀請具有熱忱與創意的專業人才，將個人工作室或健身房變成長輩的教室，讓銀髮教育能更貼近生活且具實用性。

社會處指出，長青大學不僅是學習知識的地方，更是長輩與社會互動、探索新生活的重要平臺，凡具備相關領域學歷、證照或有1年以上教學經驗者皆可投件，歡迎具備專業技術的夥伴加入教學行列，相關資訊請撥救國團臺東團委會電話089-331327洽詢。