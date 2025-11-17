臺東關山工商70週年校慶啟動 校史室揭牌見證傳承

國立臺東關山工商舉行校史室揭牌典禮，為建校70週年系列慶祝活動拉開序幕。

關山工商王怡婷校長（右一）開心的為大家介紹校史館

地方各界代表參與關山工商校史館揭牌典禮，並且合影留念。

國立臺東關山工商今(17)日隆重舉行校史室揭牌典禮，為建校70週年系列慶祝活動揭開序幕。這間承載著學校光榮歷史與珍貴記憶的校史室，歷經多年籌備與整理，終於在全校師生、校友們以及地方人士的共同見證下正式啟用，象徵關山工商的傳承與創新再啟新頁。

揭牌典禮邀請關山鎮長彭成豐、關山鎮民代表會副主席李偉鈺、學校師生、歷任校長與家長會會長、退休教師，以及對學校挹注許多資源的北海扶輪社共同參與，場面溫馨。

廣告 廣告

典禮中，關山工商校長王怡婷表示，校史室不僅是保存記憶的空間，更是師生學習關山工商精神的重要據點，期盼透過珍貴史料的展示，讓後輩了解前人的努力與付出，持續發揚「敦品、勵學、愛國、愛人」的校訓。

王校長指出，學校自民國44年創校以來，歷經不同時期的發展與轉型，培育無數優秀的技職人才。由於原校史室年久失修、資料散佚，學校在籌備70週年校慶之際，特別啟動校史室重建計畫。校方組成專責團隊，花費大量時間蒐集、整理自創校以來的歷史文件、照片、獎盃與文物，重現學校在技職教育推動上的輝煌軌跡。

關山工商70週年校慶系列活動將陸續展開，除校史室揭牌外，還包括關山鎮聯合運動會、捐樹典禮、全校師生辦桌宴會等，展現學校深厚的歷史底蘊與不斷創新的教育能量。