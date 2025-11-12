臺東關山米國學校 透過體驗課程推廣農業相關知識

臺東關山米國學校設計有趣的體驗課程，讓親子一起動手做。

祖孫一起體驗煮蜂蠟

在米國學校體驗課程中，蜂農詳細介紹蜜蜂的生態。

用蜂蠟做成的蠟燭

臺東關山鎮農會23年前將碾米工廠及閒置老式穀倉翻新，改建成「米國學校」推廣稻米文化，帶領大家愛物惜食，最近更增加多元的親子體驗課程，校長彭衍芳說，米國學校是分享農民生活以及農業知識的好所在，透過農民的解說以及有趣的內容，大家對於食農教育或者生態都會有更正確的認識。

2005年完工啟用的米國學校，原先是以米食為主軸的農事教育場域，遊客透過農會人員及在地農民專業解說，認識稻米及食農教育。成立至今，吸引逾百萬遊客到訪。最近彭衍芳校長有了新的點子，他認為，除了稻米文化之外，許多農友還有很多可以分享的專業知識。

廣告 廣告

彭校長說，米國學校成立時，當初設定的定位就是要做戶外教學，進行農業推廣教育，目前一般學校教育，尤其在農業這方面，好像少了一塊拼圖，事實上，農業包羅萬象，範圍非常廣，米國學校的DIY體驗課程，正好可以補足這塊拼圖。

彭校長進一步說，原本農民只會一級生產二級加工，經過訓練之後，他們會設計一些體驗活動，讓民眾來參與，米國學校設立的宗旨不光只是為了賺錢，而是希望藉由這個平臺，讓農民可以把知道的農業知識傳達給大家，像透過蜂蠟做成蠟燭的DIY體驗課程，參加的民眾及小朋友都可以透過DIY整個流程，得到跟蜜蜂有關的知識。

陪著爸爸媽媽一起來參加體驗課程的李小姐表示，從農友的分享中得到一些原本不知道的知識，整個DIY的課程不但很有意思，而且也增加親子相處的樂趣，留下很美好的回憶。