臺東關山米國學校 透過體驗課程推廣農業相關知識
臺東關山鎮農會23年前將碾米工廠及閒置老式穀倉翻新，改建成「米國學校」推廣稻米文化，帶領大家愛物惜食，最近更增加多元的親子體驗課程，校長彭衍芳說，米國學校是分享農民生活以及農業知識的好所在，透過農民的解說以及有趣的內容，大家對於食農教育或者生態都會有更正確的認識。
2005年完工啟用的米國學校，原先是以米食為主軸的農事教育場域，遊客透過農會人員及在地農民專業解說，認識稻米及食農教育。成立至今，吸引逾百萬遊客到訪。最近彭衍芳校長有了新的點子，他認為，除了稻米文化之外，許多農友還有很多可以分享的專業知識。
彭校長說，米國學校成立時，當初設定的定位就是要做戶外教學，進行農業推廣教育，目前一般學校教育，尤其在農業這方面，好像少了一塊拼圖，事實上，農業包羅萬象，範圍非常廣，米國學校的DIY體驗課程，正好可以補足這塊拼圖。
彭校長進一步說，原本農民只會一級生產二級加工，經過訓練之後，他們會設計一些體驗活動，讓民眾來參與，米國學校設立的宗旨不光只是為了賺錢，而是希望藉由這個平臺，讓農民可以把知道的農業知識傳達給大家，像透過蜂蠟做成蠟燭的DIY體驗課程，參加的民眾及小朋友都可以透過DIY整個流程，得到跟蜜蜂有關的知識。
陪著爸爸媽媽一起來參加體驗課程的李小姐表示，從農友的分享中得到一些原本不知道的知識，整個DIY的課程不但很有意思，而且也增加親子相處的樂趣，留下很美好的回憶。
其他人也在看
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 4 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸
輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
《魷魚遊戲》男星「001號爺爺」性騷案大逆轉！上訴二審改判無罪
因《魷魚遊戲》飾演「001號爺爺」而紅遍全球的81歲資深男星吳永洙，原本在一審中因性騷擾指控遭判刑8個月、緩刑2年，今11日迎來關鍵二審判決。最新宣判卻發生大逆轉，法院撤銷原判，改判無罪，引發各界震驚與爭議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
闖輔大診間刺前校長 犯嫌積恨6年動機曝光｜#鏡新聞
持續帶您來關心這起醫療暴力事件，根據了解曾姓嫌犯其實是輔大哲學系的肄業生，6年前校長江漢聲，因涉嫌背信罪，遭檢方偵辦，當時曾姓嫌犯還參加罷課活動，而這回犯案動機，他也自己在臉書po文，疑似就是不滿江漢聲二審無罪，才會氣的拿美工刀，闖入醫院。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
黃明志捲命案…大馬警證實：真的有人圖冒領謝侑芯遺體「且是當地人」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦。據了解，先前一度傳出有人假裝謝侑芯家屬試圖冒領死者遺體，但遭識破驅離；如今，當地警方也證實此事。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
影/鳳凰襲台花蓮災情最新！馬太鞍溪便橋「消失」慘變河道
最新消息，受到鳳凰颱風東北季風共伴效應影響，花蓮縣幾乎是全台最先出現災情的縣市，今（11日）全縣也已停班停課，昨晚馬太鞍溪水位也暴漲，明利村的部分村民還緊急撤離，而今早馬太鞍溪便橋已經被全部淹沒變成河道，從鏡頭君的畫面看去，泥流滾滾的畫面相當驚悚，所幸沿岸村民都已及時撤走，目前無人因此傷亡，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 1 天前
北市東區精品店被抄！店內CHANEL、LV全是仿冒品 侵權逾3千萬
台市東區的兩家精品店販售仿冒CHANEL、LV、DIOR等包包遭檢舉，刑事局智慧財產權偵查大隊前往查緝，查獲仿冒商品近600件，初估侵權市值逾3千萬元，涉案的林姓（50歲）、蕭姓（58歲）女負責人及張姓（45歲）女員工等3人已被依違反商標法法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
仙塔律師涉當「詐團軍師」 首開庭採無罪答辯
網紅「仙塔律師」李宜諪，涉嫌幫靈骨塔詐騙集團辯護時，當起「詐團軍師」，協助主嫌傳達變賣財產、洩密偵查進度，遭到檢方起訴，求刑1年以上有期徒刑。今天（11）日首度開庭，仙塔一早也現身法院，鏡頭前再次替自己喊冤，「在社會上總是難免被告」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
黃明志捲命案「謝侑芯代表首露面警局」… 行李箱等關鍵證物被「召回」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦，黃明志目前遭拘捕並延扣6天，原本大馬警方拘留延押至10日，但吉隆坡總警長拿督法迪爾當天下午證實，警方將繼續延押黃明志3天。此外，謝侑芯的家屬代表10日首度在馬來西亞露面，並將謝侑芯的行李箱及2支手機交給警方，上述物品是警方初期調查後交還謝侑芯家屬，如今警方再次將物品召回，相信將是案件的關鍵證物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
想吃霸王餐遭拒！ 無業男失控砸店.丟刀.襲店員
中部中心／綜合報導颱風夜，台中東區一家深夜小吃店，上演火爆畫面！晚間11點左右，一名男子想吃免錢霸王餐被拒絕，心生不滿，失控徒手將檯面上菜色，通通掃掉，還拿起菜盤丟店員，甚至跑進廚房，亂丟刀具及餐具，熱心民眾看不下去上前協助，過程中也被K傷部，警方到場，將他依現行犯帶回。男子腳邊一攤油水，但他不管不顧，繼續在小吃店內大爆走，徒手狂掃餐台上餐食，還拿起一盤青菜，往店員方向砸其他用餐民眾實在看不下去，衝上前將他壓制，沒想到男子拿起菜盤，就是一頓往民眾頭部狂K猛毆。颱風夜大鬧小吃店 ＂店家拒霸王餐＂男子失控砸店（圖／翻攝畫面）火爆畫面就出現在台中市東區一間小吃店內，11日晚間11點左右，鳳凰颱風來襲，台中市府宣布12日停班課一天，沒想到颱風夜，除了天氣不可控，這名男子情緒也相當無法控制。原來，這名36歲無業楊姓男子，因為肚子餓，跑到小吃店，詢問是否有免費餐食，被拒絕後，竟然激動砸店，還衝進店家廚房，拿起東西就是開始亂丟，其中還包含餐具及刀具，店員見狀當然趕緊逃命，沒想到男子，竟一路追，雙方在馬路上爆發拉扯。砸小吃店！ 3店員1民眾無辜受傷 警壓制法辦現行犯（圖／翻攝畫面）經過調查，男子沒有酒精也沒有藥物反應，疑似想吃霸王餐被拒絕，情緒失控才會爆走砸店、攻擊店員，所幸熱心民眾協助壓制，警方也迅速抵達現場，將男子依現行犯帶回偵辦。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：想吃霸王餐遭拒！ 無業男失控砸店.丟刀.襲店員 更多民視新聞報導囂張3惡煞闖店噴滅火器 警24小時內火速逮人到案林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主！白目醉漢砸店被追砍聚眾砸店吸收未成年入會 警逮竹聯幫明仁會共13人民視影音 ・ 7 小時前
獨家／桃園虎頭山環保公園「1男子詭掛電塔」 已無生命跡象
即時中心／林耿郁報導最新消息，桃園市虎頭山風景區，山區道路旁電塔，今（12）日上午，被晨起運動民眾發現，有一名男子懸掛在電塔上，已經死亡。警方獲報後抵達現場立即拉起封鎖線，展開調查。民視 ・ 10 小時前
拿刀刺傷名醫江漢聲 輔大肄業生遭聲押禁見
新北市1名曾就讀輔大但沒畢業的30歲曾姓男子，因不滿輔大前校長的名醫江漢聲，今天（11日）假借看病的名義，在看診時突然拿出美工刀攻擊江漢聲，造成江漢聲右手腕及左腹部刺傷，警詢後被依殺人未遂、恐嚇及醫療法罪嫌送辦，經新北檢檢察官複訊後，因犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前