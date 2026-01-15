臺東青年團隊赴馬來西亞居林交流 借鏡高科技產業與地方治理經驗

臺東縣政府為深化青年國際視野並汲取城市發展經驗，辦理「115年度青年馬來西亞參訪計畫」交流活動，由縣長饒慶鈴率領青年委員及青年代表前往馬來西亞吉打州居林市，展開一整天密集的官方拜會與產業考察行程，聚焦地方治理與高科技產業發展（見圖）。

參訪團一行上午首站拜會居林市議會，獲居林市長拿督希爾米（Dato’ Elmi bin Yusoff）親自接待，雙方就城市治理、產業園區發展、青年就業與地方經濟等議題進行交流。臺東縣長饒慶鈴於會中則分享臺東縣在青年培力、地方創生及慢經濟推動上的政策方向，並表示臺東雖以觀光與農業為主，但同樣重視產業多元化與青年留鄉發展，期待未來能與居林市建立更多實質交流的可能。

隨後，參訪團前往居林高科技園區（Kulim Hi-Tech Park）進行實地考察，了解園區在半導體、晶圓製造及綠能產業的整體布局與招商策略。居林高科技園區匯聚多家國際級企業，被譽為「吉打之珠」，其產官合作模式與完整產業鏈，為臺東思考未來產業升級與青年就業環境提供重要參考。

下午行程則拜會吉打州政府，由吉打州行政議員黃佳禎接待，雙方就州級行政運作、人力資源政策、青年就業與跨族群公共事務等議題進行座談交流，並安排參訪州議會，讓青年成員實地了解馬來西亞州議會的運作模式與議政流程。

臺東縣政府表示，此次馬來西亞居林行程結合官方拜會與產業考察，不僅拓展青年國際視野，也有助於將國外成功經驗轉化為地方政策思考，未來將持續透過國際交流，培育具全球視野與在地行動力的青年人才，為臺東發展注入更多創新能量。