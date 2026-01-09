臺東青荳芽幼兒園義賣贈年菜 敬老體驗讓愛心從小扎根

幼兒敬老模擬體驗現場照

青荳芽幼兒園捐贈義賣所得給華山基金會，讓助老在幼兒心中扎根。

為了讓孩子從小培養敬老精神，臺東青荳芽幼兒園與華山基金會合作，舉辦敬老體驗闖關與義賣捐贈活動，孩子們透過模擬高齡長者行動不便的情境，學習以同理心關懷社區長者，園方也將聖誕節義賣的所得捐給華山基金會，協助認購孤苦老人的春節年菜，用實際行動守護偏鄉長者的尊嚴。

華山基金會帶領孩子進行敬老模擬體驗，小朋友戴上特製耳罩、手拿拐杖，感受長者生理機能退化後的生活不便，華山臺東1站站長周金山表示，「小朋友在好奇之下體驗之後，他們才知道老人家有那麼多的不方便，需要大家去關心」，活動過後小朋友都說願意協助幫忙，希望透過愛老、 敬老的教育，讓愛心在孩子心中扎根。

青荳芽幼兒園也將愛心所得捐贈，幫助偏鄉孤苦老人，孩子在義賣過程中不只學會分享，更展現出主動助人的熱情，幼兒園會長王筱蘭觀察到，「小朋友很熱衷這個活動，可以幫助老人家，又可以買到自己想要的東西，教育就是把愛傳出去，」讓孩子學會以後看到需要幫忙的人，都會想主動伸出小手去幫忙。

看著孩子們將義賣所得投入捐款箱，這份溫暖「年味」正在社區中蔓延，周金山站長表示，春節年菜總共需要1,150份，現在還缺七成，在最後這一個月的時間，希望大家能用愛心認購年菜，透過幼兒園的帶頭響應，讓更多民眾加入關懷長輩的行列，讓偏鄉孤老在寒冬中不被遺忘，相關資訊請洽華山官網查詢。