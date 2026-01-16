臺東首創全國先例，縣有耕地放領獲准助農民取得土地。

臺東縣政府為落實土地正義並保障農民權益，積極推動縣有耕地放領工作，內政部正式核定通過臺東縣政府提報之縣有耕地放領案，讓臺東縣成為全國公地放領政策重啟後，首個完成審議程序的縣市，縣長饒慶鈴表示，這項政策將協助長期租地耕作的農民取得所有權，讓耕者有其田的理想在臺東實現。

臺東縣政府指出，這項攸關農民權益的政策，早在民國88年與89年間就曾獲得內政部同意，但後來中央政府考量國土保安等因素而暫停辦理，近30年來，持續向中央爭取政策復辦，並在行政院宣布重啟政策後，立即啟動土地清查與造冊，在地方與中央民意代表共同協調努力下，終於突破行政限制，順利完成審議。

縣府地政處表示，接下來將會依照規定儘速辦理公告，並通知符合資格的承租民眾提出申請，農民在完成現地調查並繳清地價後，就能取得土地所有權，能更安心地投入耕作，也為臺東農業的永續發展打下穩固基礎。