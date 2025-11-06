臺東馬偕中西醫復能療效 見證擺脫言語及肢體障礙

臺東馬偕紀念醫院在今年初中醫科成立之後，補足了馬偕醫療的重要一角。

臺東馬偕紀念醫院在今年初中醫科成立之後，補足了馬偕醫療的重要一角。其中，對於中風、失智患者在西醫治療後，由中醫接手後續復能的工作。近九個月來，已有多位病人在行動及語言能力上得到良好的改善。

臺東馬偕醫院中醫科莊義明醫師表示，二次大戰後，65歲以上的人口比率愈來愈多，因為老化、飲食習慣、生活的壓力造成腦部退化及腦循環變差，引起失智、中風病人愈來愈多。對於這類患者，使用中醫的針灸、搭配復健及高壓氧的治療是目前醫療趨勢且成效良好。

在馬偕醫院分享會中，每位病患都有動人的故事，而三位主治醫師也都來現場，中醫科莊義明、神經內科胡智銘、復健科吳欣宜醫師，一起來見證在醫療上努力的成果，也為自己的病人打氣。

47歲胡先生三年前在高雄開聯結車，有一天，在停車場突然昏迷不醒，在高雄度過危險時期後回臺東，在積極治療後，原本因腦幹出血造成的右癱及說話不清的問題，目前右腳可站10分鐘，說話有邏輯。

胡先生清楚的述說自己患病過程，並語重心長的說，生病後體會人活著就是要開心，他感謝所有幫助他的醫師，一定會積極配合醫師，努力與自己的障礙對抗。

陳奶奶是一位失智患者，原來有情緒不穩、被害妄想、食慾不佳、睡眠品質差等問題。女兒表達一路走來看到媽媽的進步充滿感謝。她說，最大的進步就是可以跟媽媽溝通，而且晚上睡得好，還要求要訂報紙給她看，連日照中心的照服員都說阿嬤進步真多。

54歲的劉女士生病也有一段感人的過程，因先生有呼吸中止症的問題，太太每晚都會留意先生的呼吸問題，一旦有異樣就會用力將他搖醒，直到有一晚，先生覺得奇怪為何太太沒搖他了，起來才發現太太因腦栓塞缺氧不動了，造成左側手腳偏癱、說話不清。

經過中西醫的聯手治療後也有長足進步，在見證會中二人展現夫妻相愛相扶持的精神，一起唱出「天父恩典真正大」的詩歌，令人動容。