臺東馬偕包場看電影 激勵員工增添”泳氣”

臺東馬偕醫院王光德院長陪著太太和同仁一起包場看電影《突破：三千米的泳氣》，大家都深受感動。

為讓同仁在繁忙的醫療工作之餘，享受片刻輕鬆、獲得心靈充電的時光，馬偕醫療體系由總院張文瀚院長特別規劃「電影公益包場活動」，邀請總院、新竹與臺東三地同仁一同觀賞勵志國片《突破：三千米的泳氣》，打造溫暖、支持的幸福職場文化，影片展現生命韌性，也象徵著在困境中仍不放棄的力量。

電影《突破：三千米的泳氣》，取材自真實故事，記錄七位視障朋友憑著堅持與勇氣，突破身體與心理限制，共同完成開放水域三千米泳渡挑戰的感動歷程。電影開始前，臺東馬偕醫院王光德院長分享自身的心情，他說，已經很久沒有和太太一起看電影了，能有這個機會陪太太看一部勵志片，令人非常珍惜，希望大家看完後，能帶著更不一樣的態度去面對自己的困難。這份真誠的分享，讓在場的醫護人員感受到王院長對家庭的重視，也體現醫院提倡的生命價值。

看完電影之後，員工也說出許多溫暖的回饋。有同仁表示，這是「人生第一次」用員工證進戲院，是一次很特別的體驗，更感受到：「最溫柔的自由，是你用我的腳步，陪我走。」

電影讓同仁看見勇氣，也看見彼此陪伴的力量。大家都很感謝總院張院長的貼心安排，讓臺東近兩百位同仁，可以一同欣賞這部讓人熱淚盈眶的電影。影片充滿溫度與力量，讓大家在工作忙碌之餘，深深受到感動與激勵。

臺東馬偕醫院表示，未來將持續以實際行動支持同仁，不僅在工作上做後盾，也將在生活中成為彼此力量的來源，期盼透過這樣的包場活動，讓大家在影像與故事的陪伴中，重新獲得面對挑戰的勇氣，並在團隊合作中找到被看見、被支持的幸福感。