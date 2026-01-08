臺東馬偕唯一學童血脂篩檢計畫 榮獲SNQ國家品質標章肯定

臺東馬偕兒科游昌憲主任致力於學童高血脂篩檢，期降低未來心血管疾病發生率，獲28屆SNQ國家品質標章。

臺東馬偕團隊與臺東縣教育處及全縣各國小通力合作，實施五年對學童來來健康影響鉅大，深獲肯定。

臺東馬偕紀念醫院兒科主任游昌憲自2021年起與臺東縣政府教育處合作，推動全臺唯一的臺東縣學童高血脂症篩檢計畫，透過醫療團隊深入校園為國小四年級學生進行檢查，成功建立偏鄉預防醫學模式，榮獲第28屆SNQ國家品質標章，展現臺東守護學童健康的專業實力。

游昌憲主任表示，由於臺東縣肥胖比例偏高且心血管疾病盛行，而成人高血脂多始於兒童時期，因此參考美國經驗將篩檢向下扎根，計畫採取出動醫檢師與設備進入校園的創新服務，讓學生不必奔波就能受檢，並針對異常個案提供飲食建議與治療，統計顯示篩檢率已從52%提升至72%，能有效降低未來心肌梗塞與腦中風的風險。

這項計畫由臺東馬偕、教育處及各校校護三方緊密合作，服務範圍涵蓋偏鄉與離島，不僅獲得國際醫學雜誌刊登，更成為全臺預防醫學的優良典範，未來臺東馬偕將持續深耕校園，透過早期介入改善地方整體健康，減輕社會醫療負擔，讓臺東孩子從小就能遠離心血管疾病的威脅。