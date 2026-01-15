臺東馬偕新引進消融技術 助心律不整患者治療

臺東馬偕心臟科與世界接軌，已完成PFA 脈衝場消融術三例成功個案，是心房顫動治療的一大突破。

陳女士治療後三個月，以往心悸、頭暈及昏倒狀況得到改善。

臺東馬偕為持續提升心臟醫療照護水準，正式引進國際最新PFA（Pulsed Field Ablation，脈衝場消融術），並成功完成臺東首例治療，協助一名70多歲長期受陣發性心房顫動困擾的阿嬤，順利解決反覆心悸與頭暈問題，臺東馬偕醫院表示，這項技術的引進，象徵臺東心律不整醫療邁向新里程碑，讓東部病患能享有更先進的醫療照顧。

心房顫動是常見的心律不整，如果沒有妥善治療，中風機率比一般人高出3到5倍，心臟內科邱威儒主任分享，傳統電燒或冷凍治療是利用高溫或低溫破壞異常組織，雖然有效但仍有機率影響鄰近的神經或食道，新引進的脈衝場消融術則是利用電脈衝，只針對異常的心肌細胞進行處理，能有效保護周邊正常組織，大幅提升手術安全性，並能縮短手術與麻醉時間，對高齡患者來說負擔更小，恢復也更快。

臺東馬偕表示，這次手術由臺東馬偕邱威儒醫師、臺北馬偕李應湘醫師，以及醫療團隊共同合作完成，術後病患恢復良好，未來將持續引進國際先進技術並強化專業團隊培訓，希望能進一步縮短城鄉醫療差距，在臺東在地就能享有與國際同步且安全的心律不整治療服務。