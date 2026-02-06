臺東馬偕春聯義賣傳愛 揮毫募款助豐谷教會建堂

大師揮毫書法公益活動現場照

大師揮毫書法公益活動作品

大師揮毫書法公益活動現場照

王光德院長準備600顆橘子送給病患

隨著農曆馬年即將到來，臺東馬偕醫院今(6)日舉辦大師揮毫書法公益活動，邀請多位書法名家現場創作春聯，並將義賣所得全數捐助「豐谷教會建堂計畫」，臺東馬偕院長王光德表示，期盼能藉此匯聚大眾力量，改善弱勢兒童課輔空間與長輩照護環境，體現社區互助的溫馨情懷。

為了幫助豐谷教會籌錢蓋新教堂，臺東馬偕舉辦春聯義賣公益活動，牧師陳甲均表示，教會多年來深耕社區，長期陪伴許多弱勢家庭的孩子與獨居長輩，但受限於空間不足，「目前30多位大小成員只能擠在狹小的住宅客廳聚會，因此，我們夢想能蓋一間禮拜堂，擴大服務課輔班的孩子與長者，成為更多家庭的祝福。」

活動邀請多位書法大師當眾揮毫，吸引許多病患家屬與醫護人員響應，書法老師鄭世華說，「很高興有機會能將作品分享給民眾與醫護同仁，大家齊心協力籌措經費，幫助教會把教堂建起來，這是一件非常有意義的事情。」

王光德院長也在活動中發送象徵大吉大利的橘子，增添喜慶氣氛，祝福民眾身體健康，臺東馬偕醫院表示，期盼透過這份馬年的新春祝福，能喚起社會大眾對弱勢族群需求的關注，讓愛心在寒冬中帶來更多溫暖。