臺東高中115年多元升學成果豐碩 5人錄取臺大 92人錄取國立大學暨醫藥相關學系

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

∆國立臺東高中表示，截至目前已有168位學生順利錄取大專校院，成為準大學生。其中，92人錄取國立大學暨醫藥相關學系。（圖／記者陳志強 攝）

【互傳媒／記者 陳志強／台東 報導】國立臺東高中115學年度升學表現再創佳績，在大學個人申請入學管道中，有37位學生錄取國立大學；加計繁星推薦、特殊選才、軍校及各校獨立招生等多元入學管道，截至目前已有168位學生順利錄取大專校院，成為準大學生。其中，92人錄取國立大學暨醫藥相關學系，成果相當亮眼。

在頂尖大學錄取表現方面，共有5位學生錄取國立臺灣大學，本次申請入學盧O營同學錄取國立臺灣大學生化科技學系、謝方O倫同學錄取國立臺灣大學森林環境暨資源學系；另有余O詠同學錄取國立政治大學民族學系、呂O哲同學錄取國立政治大學社會學系、李O諺同學錄取國立成功大學成星招生甲組(文社)，合計10位學生錄取國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學及國立政治大學等國內指標性學府。此外，李O安同學錄取輔仁大學醫學系，展現優異的學術實力與競爭力。

廣告 廣告

值得一提的是，臺東高中的原住民學生透過個人申請外加名額管道錄取34人，其中20人錄取國立大學，表現尤為突出。包括謝方O倫同學錄取國立臺灣大學森林環境暨資源學系、余O詠同學錄取國立政治大學民族學系、呂O哲同學錄取國立政治大學社會學系、許李O昇同學錄取國立臺灣師範大學物理學系、陳O維同學錄取國立臺灣師範大學數學系、陳O展同學錄取國立中興大學電機工程學系、董O麟同學錄取國立中興大學土木工程學系、林O衡同學錄取國立臺北大學法律學系司法組，以及高O謙同學錄取國立臺北大學經濟學系等，充分展現原住民學生優異的學習成果與卓越競爭力。

軍校升學方面同樣成績斐然，臺東高中共有14位學生透過國防培育班錄取各級軍事院校。其中1人錄取國防醫學大學牙醫學系，不僅展現學生多元發展的成果，也彰顯學校長期深耕生涯輔導與適性教育的卓著成效。

校長陳美蓮表示，臺東高中長期秉持「適性揚才、多元發展」的教育理念，積極提供學生多元學習與升學機會。無論是原住民藝能班、體育班或綜合高中學生，都能依循個人興趣與專長，找到適合自己的發展方向，並在不同升學管道中發揮潛能、實現理想。

陳校長指出，今年豐碩的升學成果，不僅是學生勤奮努力的最佳見證，更凝聚了全體師長長期陪伴、悉心指導與家長支持的力量。她也勉勵即將邁入大學的新鮮人，持續保持學習熱忱與追夢精神，勇敢迎接未來挑戰，在人生新階段持續精進、自我突破，開創屬於自己的精彩篇章。