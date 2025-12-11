臺東高商勇奪全國技藝競賽佳績 商業類奪2金手

臺東高商參加「114學年度全國學生技藝競賽」表現亮眼，在全國激烈競爭中脫穎而出，勇奪2座金手獎與1座全國優勝。

廖芷萱（右二）以專業表現拿下「餐飲服務」職種全國優勝第15名

臺東高商參加「114學年度全國學生技藝競賽」表現亮眼，在全國激烈競爭中脫穎而出，勇奪2座金手獎與1座全國優勝。其中，資料處理科三年甲班高證鈞榮獲「文書處理」職種金手獎第三名；廣告設計科三年甲班陳宇涵獲「平面設計」職種金手獎第五名；觀光事業科三年甲班廖芷萱則以專業表現拿下「餐飲服務」職種全國優勝第15名。

在全國學生技藝競賽中，臺東高商高證鈞同學獲得文書處理金手獎第三名，他分享說，備賽期間每天訓練時常到深夜，也因此放棄許多班級活動，全力投入比賽。面對課業與訓練壓力，他曾身心俱疲，後來調整作息，才逐漸找到最佳節奏。他回憶說，一開始校內初選排名並不理想，反而激發想證明自己能力的決心，他也感謝指導老師黃俊豪的鼓勵。對於獲得第三名，他形容心情「意外又欣喜」，並期盼未來順利錄取理想科大，持續精進技能。

黃俊豪老說，不論是檢定或比賽，時間的投入是最基本的，今年在參加線上模擬賽時，高證鈞同學表現就很好，參考價值高，他的確很認真準備。

平面設計金手獎得主陳宇涵表示，選擇參賽，是為提升自身專業能力。她坦言電繪訓練強度高，曾感到挫折，但在黎小萍老師與隊友支持下，選擇堅持，最終在競賽中成功展現成果。她感謝團隊在技術與心理上的支持，也期盼未來持續挑戰更高目標。

黎小萍老師認為，陳宇涵其實本身很優秀，就是對自己沒有足夠的信心，身為指導老師只能陪伴她，分享經驗給她信心。

餐飲服務選手廖芷萱分享，剛開始訓練時，她的水果刀工是隊伍表現最弱的，但她沒有放棄，而是不斷重複練習，突破瓶頸並成功站上全國舞臺。她感謝指導老師陳盈珍老師以及一路支持的同學與朋友，並且說，陳老師不只教技術，也讓她知道自己能比想像中更強大。

第一次指導學生的陳盈珍老師說，她因為怕給學生太大的壓力，所以原本只希望學生在一年後，可以比自己進步就好，沒想到芷萱同學非常認真，自己精進，在全國比賽中拿下這麼好的成績。

校長林明錚表示，本校學生在114 年全國學生技藝競賽勇奪二座金手獎與一座全國優勝，比賽結果不僅展現學生努力與專業實力，也再次證明東商學生在商業及技職教育領域深耕多年的成果，也是學校課程扎實、師生全力以赴的最佳證明。三位同學能在全國高手雲集的競賽中脫穎而出，靠的是日復一日的訓練與永不放棄的態度與突破自我、追求卓越的精神。獲得金手獎的高證鈞、陳宇涵同學除了獲得點獎家企業6萬元及4萬元獎金外，也分別取得保送國立科大、赴日本見習及技優甄審的資格。校長也特別感謝黃俊豪老師、黎小萍老師及陳盈珍老師，三位指導老師的全心投入、陪伴與付出，以及家長的支持與鼓勵，讓學生能安心追夢。

林校長說，臺東高商將持續拓展技職教育能量，提供更多元的實作環境與競賽機會，協助學生以「技能」開創未來，在各領域都能自信發光。