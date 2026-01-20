臺東高商揮毫慶金馬 傳遞文字美感與藝術祝福

臺東高商文字之美2026年大師揮毫慶金馬活動。

臺東高商文字之美2026年大師揮毫慶金馬活動。

國立臺東高商為迎接丙午馬年，與臺東書畫教育學會共同舉辦文字之美2026大師揮毫慶金馬活動，邀請書法名家現場揮毫，將傳統春聯作為祝福媒介，除了為校園增添濃厚年節喜氣，也讓師生有機會近距離欣賞書法藝術，提升校園的文化底蘊。

活動由臺東書畫教育學會理事長胡家華帶領多位書法名師參與，在現場展現深厚的書法功力，校內美術老師與國文老師也帶領學生到場觀摩，透過實地觀察大師運筆過程，讓學生在真實的藝術環境中學習，深化美感教育與文化素養。

廣告 廣告

東商校長林明錚表示，春聯是傳統年節的重要象徵，承載著人們對新一年的期許與祝福，透過大師現場揮毫，不僅讓師生感受書法藝術的溫度與力量，也讓校園在歲末年初洋溢著溫馨、熱鬧且充滿人文氣息的藝術氛圍。