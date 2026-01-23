臺東鳳梨釋迦評鑑揭曉 過年送禮的好選擇

大合照

評鑑現場

為推動作物健康管理體系，農業部臺東區農業改良場舉辦「2026鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」，由農友涂育新勇奪冠軍，朱育慧、宋和穆獲得亞軍，季軍則由劉淑華、姚銘輝及劉諭穎拿下，農改場表示，競賽在受颱風影響停辦2年後重啟，共有27位農友參賽，不僅展現臺東鳳梨釋迦的優良品質，也為即將到來的春節提供最佳送禮選擇。

評鑑由臺灣大學、中興大學等7位教授擔任評審，針對果園管理與果品品質進行嚴格考核，評審團指出，雖然臺東果園近年接連受到海葵、小犬及康芮等颱風侵襲，但農友展現專業的災後管理技術，透過草生栽培與優化整枝修剪，讓果樹迅速恢復健康，得獎農友更積極利用農改場的土壤檢測服務，掌握植株營養，讓生產出的釋迦果實碩大、色澤亮麗，且通過農藥殘留檢測，品質讓人放心。

農改場場長陳信言表示，看到農友在克服天災挑戰後，仍能產出如此高水準的果實，感到感動，競賽過程中也觀察到農友在果園規劃上的進步，這不僅有助於提升機械化作業效率，也讓整體栽培技術更加精進，除了前三名外，另有4位農友獲得優等獎，每位獲獎者都是臺東農業的佼佼者，共同守護這份甜蜜的在地好滋味。

農改場表示，未來將舉辦示範觀摩會，邀請獲獎果農分享實戰經驗，藉此提升整體產區技術，目前正值鳳梨釋迦產季，消費者請把握機會訂購，用實際行動支持臺東農友，將優質的在地果品分享給親友。