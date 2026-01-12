臺東一一四年禽畜糞違規清運「零案件」 共同守護臺東淨土

臺東縣政府為保護臺東優質的環境，防範不法清運禽畜糞及事業廢棄物污染臺東的土地，自一0八年起整合環保局、警察局及農業處組成聯合稽查小組，不定期於縣界及重要交通要道設置車輛攔檢點（見圖），防止未經熟化的禽畜糞進到農田造成惡臭、蒼蠅孳生及農作傷害的問題，並嚇阻事業廢棄物不法清運傾倒或掩埋污染土地。

根據環保局統計，自一一0年起累計查獲違法清運車輛共22輛，每案皆罰款6萬元。值得關注的是，在環農警稽查小組強力執法下，一一二年及去(114)年皆維持「零違規」紀錄，顯示跨領域合作已發揮強大阻絕效果，有效防止未熟化禽畜糞造成的惡臭與環境污染，堅守臺東淨土。

廣告 廣告

臺東縣政府表示，保護得天獨厚的自然環境與優質農地，是臺東推動「慢經濟」的核心，更是實現永續發展的根基。透過「行政高效率」與「環農警跨域合作」的機制，除了在流向管理上多建了一道防護網，更積極回應了聯合國永續發展目標 SDG11永續城市與社區及 SDG17夥伴關係（跨局處聯合稽查）。縣府將持續守護這塊土地，確保農業生產與生態環境和諧共生，邁向環境永續、土地永續的願景。

臺東縣環保局長黃權煒指出，禽畜糞若未經熟化處理直接施用，不僅會產生嚴重惡臭及蒼蠅滋生，更可能導致土壤鹽化或重金屬污染。另依據廢棄物清理法規定，廢棄物清除機具應隨車攜帶載明產生源及處理地點的證明文件供查，違者可處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰；涉及刑事者更將移送法辦。環保局強調，自一一0年累計至今查獲的22件案件均已依法開罰，近年來的「零案件」顯示跨機關合作的聯合執法已產生實質嚇阻作用。環保局將持續精進稽查效能，不讓任何污染行為心存僥倖，讓臺東朝向潔淨、宜居及永續的城市邁進。

黃局長呼籲，相關清運業者務必確保廢棄物流向合法，莫因貪圖小利而觸法。同時鼓勵民眾共同扮演守護者的角色，若發現疑似非法棄置、掩埋廢棄物或嗅到異常異味，請立即撥打免費報案專線0800-066-666、環保局電話089-221999，或可透過陳情網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw)、「公害報報」APP等方式報案。全民參與，守護臺東引以為傲的好環境。