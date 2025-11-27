（觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】臺東縣政府為打造高齡友善、健康宜居的生活環境，今（26）日於立麗大酒店國際會議廳盛大舉辦114年「幸福臺東 宜居城市」社區競賽成果發表暨頒獎典禮，表揚全縣績優社區發展協會及績優鄉鎮公所，活動邀集各局處首長，鄉鎮市公所，社區發展協會等熱情參加。共頒發47個社區獎項、1個健康城市組社區領航獎及2個高齡友善組社區領航獎。鄉鎮組部分，由池上鄉公所勇奪冠軍（獎金6萬元及獎牌乙座），延平鄉公所與東河鄉公所分別獲得亞、季軍。

臺東「幸福臺東 宜居城市」健康社區大賽 池上獲首獎

饒慶鈴縣長自上任以來積極推動健康城市及高齡友善政策，成立「高齡友善及永續推動委員會」，以聯合國SDGs永續發展目標為核心，整合跨局處資源，共同營造健康、永續的生活環境。在縣府團隊努力下，居民的健康意識與生活福祉明顯提升。未來臺東將持續接軌國際永續目標，打造智慧、健康的宜居城市，與全球共同邁向幸福永續的未來。

臺東縣衛生局孫國平局長指出，今年競賽共分為「健康城市組」及「高齡友善組」兩大類，涵蓋八大主題，包括健康樂活、社會關懷、文化薪傳、安全防災、睿智不老、幸福安居、親老樂齡及無礙友善等，鼓勵社區推動健康促進、災害防救、環境綠美化與無障礙設施建置等行動。透過鄉鎮公所與社區協力，從社區（點）到鄉鎮（線）再到縣市（面），形成健康與高齡友善的完整網絡。

今年競爭激烈，參賽社區踴躍且新面孔增加，顯見民眾對健康與友善城市的共識日益提升。特別是社區領航大獎部分，金峰鄉正興社區發展協會榮獲健康城市組領航大獎，金峰鄉新興社區發展協會與大武鄉尚武社區發展協會則獲高齡友善組領航大獎，各獲獎金5萬元及獎牌乙座。

透過此次競賽成果發表，不僅展現臺東社區的健康活力，也促進彼此觀摩學習，讓社區發展得更健全、富有特色，進一步將臺東營造為幸福宜居的城市。

「健康城市組」成績如下:

健康樂活社區獎：特優—鹿野鄉龍田社區發展協會、優等-達仁鄉台坂社區發展協會、甲等—關山鎮豐泉社區發展協會、佳作—大武鄉尚武社區發展協會。

社會關懷社區獎：特優—關山鎮中福社區發展協會、優等—關山鎮新埔社區發展協會、甲等—達仁鄉南田社區發展協會、佳作—東河鄉都蘭社區發展協會。

文化薪傳社區獎：特優—池上鄉萬安社區發展協會、優等—達仁鄉土坂社區發展協會、甲等—金峰鄉賓茂社區發展協會、佳作—金峰鄉新興社區發展協會。

安全防災社區獎：特優—金峰鄉嘉蘭社區發展協會、優等—池上鄉福原社區發展協會、甲等—卑南鄉利嘉社區發展協會、佳作—海端鄉加拿社區發展協會。

「高齡友善組」成績如下:

睿智不老社區獎：特優—關山鎮中福社區發展協會、優等—鹿野鄉龍田社區發展協會、甲等—金峰鄉賓茂社區發展協會、佳作—達仁鄉南田社區發展協會。

幸福安居社區獎：特優—池上鄉福原社區發展協會、優等—池池上鄉富興社區發展協會、甲等—大武鄉尚武社區發展協會、佳作—台東市富岡社區發展協會。

親老樂齡社區獎：特優—關山鎮新埔社區發展協會、優等—東河鄉東河社區發展協會、甲等—金峰鄉正興社區發展協會、佳作—達仁鄉台坂社區發展協會。

無礙友善社區獎：特優—長濱鄉南溪社區發展協會。

「社區深耕獎」: 卑南鄉富山社區發展協會、卑南鄉明峰社區發展協會、卑南鄉賓朗社區發展協會、太麻里鄉大王社區發展協會、大武鄉南興社區發展協會、達仁鄉森永社區發展協會、達仁鄉新化社區發展協會、鹿野鄉瑞隆社區發展協會、鹿野鄉瑞源社區發展協會、鹿野鄉瑞豐社區發展協會、延平鄉武陵社區發展協會、延平鄉桃源社區發展協會、延平鄉永康社區發展協會、延平鄉鸞山社區發展協會、延平鄉紅葉社區發展協會、金峰鄉歷坵社區發展協會、池上鄉振興社區發展協會、蘭嶼鄉東清社區發展協會。