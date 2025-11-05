臺東「藝起來我家」庭院分享會 長濱國小溫暖登場

臺東縣政府推動多年的「藝起來我家」庭院分享會，今年最後一場將於11月9日（日）下午3時至4時30分，在長濱國小（臺東縣長濱鄉五鄰11號，大門右側小廣場）舉辦，邀請大家一起回到學校，感受「以校為家」的溫暖時光，聽見在地家族長久以來守護社區的故事（見圖），為2025年畫下最溫柔的句點。

文化處說明，這次活動邀請大家來聽在地許姓家族的故事，主人家父親曾在長濱國小擔任保健員(等同校護)長達三十餘年，陪伴無數學生成長，是學校裡孩童的健康守護者；而主人家的祖父更曾是長濱鄉的醫生，以仁心仁術服務鄉民，成為地方記憶中最親切的身影。這個世代相傳、以專業與愛心守護社區的故事，也呼應了藝起來我家活動想傳遞的精神-家，不只是住所，更是共同守護與分享的所在。

縣長饒慶鈴表示，庭院分享會一路走來，每一場都讓我們看見臺東人與土地間深刻的情感。今年能在長濱，以一個守護者家族作為結尾，更具象徵意義。學校是孩子們的第二個家，而許家父子以醫療與照護的專業守護地方，正是『藝術源於生活，生活充滿愛』最動人的詮釋。

當日準備豐富的活動內容，除了號召長濱商店一條街的居民們到場話家常，也安排長濱國小學生們一起參與，另邀請台語歌手吳盈靜以好聽的懷舊曲串起一代又一代的家鄉回憶。活動現場還準備了舊時的相片與畢業紀念冊供大家翻閱，在輕鬆的氛圍中，回憶童年點點滴滴，細細品味藝術的溫度與力量。

今年的「藝起來我家」活動將在長濱國小畫下完美句點，但藝術的腳步不會停歇。未來將持續以走入各鄉鎮及社區，讓藝術在每個家戶的庭院裡綻放。

歡迎持續關注「台東藝文平台」與文化處粉絲頁，掌握更多活動訊息。