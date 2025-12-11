臺東「野外救護包」守護山域安全新里程碑！消防、衛生聯手強化偏鄉與高山救援能量

【記者 朱達志／台東 報導】為強化臺東縣偏遠山區及野外環境的緊急醫療服務品質，臺東縣政府於日前召開「114年度臺東縣緊急醫療救護諮詢委員會討論會」，會議由消防局長管建興、衛生局長孫國平共同主持，並邀集醫院急診科醫師、護理師公會代表及消防局救護團隊，共同研商並通過由消防局提出的「野外救護包整備計畫」，後續將依會議紀錄報請衛生福利部核准後正式實施，為在地居民與登山遊客建構更綿密的安全守護網。

臺東縣地理環境特殊，山域廣闊且救援案件頻傳。根據統計，救援現場多位於溪谷、林道或高山地形，交通不便且通訊受限，救援人員常需長時間步行進入並滯留現場。過去因裝備與法規限制，面對傷患疼痛、高山症狀或過敏反應，救護人員能做的處置有限，且需面對醫療資源無法即時到達與後送時間過長的風險 。

有鑑於此，此次計畫將「野外救護包」分為基本生命支持（BLS）與進階生命支持（ALS）兩種規格 。未來經核准實施後，受過專業野外醫學教育訓練合格的中級救護技術員可攜帶(BLS)包，針對同行之救援同伴若有相關症狀進行口服藥物協助；高級救護技術員，將可攜帶(ALS)包，以緩解民眾若有急性高山症、急性過敏休克、創傷性休克、嘔吐、氣喘等症狀，在醫療指導醫師的預立醫囑指導下給予（如丹木斯、類固醇）、腎上腺素、止血炎、止痛藥、止吐藥等口服或針劑藥物。這項創舉將賦予第一線人員「延時照護（Prolonged Field Care）」的能力，確保傷病患在漫長的搬運過程中，生命徵象能獲得穩定控制。

消防局長管建興表示，此計畫能有效提升現場救援人員的醫療照護能力。衛生局長孫國平則於會中特別強調用藥安全，提醒救護人員「在使用特定藥物（如磺胺類藥物）前，務必確認病患過敏史或進行評估，確保無過敏反應才能安全使用 。」兩位局長共同呼籲，透過跨局處合作與資源共享，齊心打造山區居民與旅客的安全守護網。（照片記者朱達志翻攝）