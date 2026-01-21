臺東115年推7類失業者職訓 1/30起陸續開班助就業

115年臺東失業者職業訓練課程

為幫助民眾培養專業技能順利就業，臺東縣政府於今(115)年推出7大類失業者職業訓練課程，內容包括縫紉刺繡、餐飲服務、廚師、傢俱木工、家事服務管理、理燙髮及美容等領域，預計從1月30日起陸續開班，希望透過符合地方產業需求的培訓，增強縣民就業競爭力，歡迎符合資格民眾踴躍報名參訓。

臺東縣長饒慶鈴指出，職業訓練的重點在於補足勞動市場的人力缺口，讓學員學到的技術能真正應用在職場上，臺東縣的失業率已經從111年的3.7%逐步下降到114年的3.3%，顯示職訓政策已展現成效。

社會處長陳淑蘭表示，今年因應少子化與照護需求，於市區開設的月子媽媽職業訓練班，成為課程一大特色。此外，縣府也在縱谷線規畫傢俱木工班，讓學員從基礎工具操作到傢俱維修都能掌握，不論是就業或創業都有更多選擇。

社會處表示，職訓課程時間約300到340小時，期程約2個多月，符合資格者在受訓期間還可以申請生活津貼補助，結訓後也會提供考照輔導與就業媒合服務，減輕學員在轉職期間的經濟負擔。相關課程與報名資訊，請洽課程聯絡人，或撥打社會處勞工行政科089-328254洽詢。