臺東115年春節垃圾清運時間表 除夕加班收運共同迎接馬年

春節垃圾清運表

農曆春節將至，為了讓鄉親在乾淨的環境中迎接馬年，臺東縣政府今(30)日公布115年春節期間全縣各鄉鎮市的垃圾清運規劃，除夕當天全縣將加班收運垃圾，讓民眾能清爽過年，僅蘭嶼鄉停收，縣長饒慶鈴感謝清潔隊員在假期中犧牲與家人團聚的時間，為城市清潔辛勞付出。

臺東環保局指出，春節清運規劃從2月16日除夕當天開始，全縣清潔隊除蘭嶼鄉外皆會加班清運，隨後2月17日至19日初一到初三停收3天，但部分鄉鎮仍會視需求安排出勤，2月20日初四起各鄉鎮陸續恢復正常收運。提醒民眾，大掃除期間如有大型家具清運需求，請務必提前向所在地清潔隊預約，切勿將廢棄物隨意堆放在道路或公共空間，以免影響交通與市容。

環保局提醒，廢棄的行動電源、鋰電池及高壓氣瓶等危險物品，千萬不能直接丟入一般垃圾車，以免因擠壓引發爆炸火災，民眾在丟棄前應先清空容器並落實分類，共同保護清潔同仁的安全。相關資訊請上臺東縣環保局官網查詢，或洽各鄉鎮市公所清潔隊。