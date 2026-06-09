臺東2學生獲台新青少年志工菁英獎奉獻獎 縣長饒慶鈴表揚青年公益行動力
【記者 朱達志／台東 報導】第26屆台新青少年志工菁英獎日前公布得獎名單，其中，國立臺東女中黃銘暄同學及公東高工楊鍾曜同學兩位，榮獲全國僅120名的「奉獻獎」，表現相當亮眼，臺東縣長饒慶鈴8日傍晚特別頒發紅榜表揚，肯定兩位同學長期投入志願服務，運用自身專長投入公益，讓更多人看見青年世代對社會的關懷與行動力。
獲獎的黃銘暄同學長期關注偏鄉教育及母語文化傳承，除投入偏鄉英語教學，也透過說故事、影音創作及社群平台分享客語文化與國際交流經驗，希望以年輕世代熟悉的方式，讓更多人認識語言文化的價值。另一位楊鍾曜同學則結合自身木工專長，參與校園修繕、公益義築及技藝推廣，並投入災後環境整理與物資協助，以實際行動改善偏鄉學習環境，發揮技職教育「做中學、學中做」的精神。
縣長饒慶鈴表示，青年志工的價值不只在於服務時數，更重要的是願意主動看見地方需求，並以自己的能力付諸行動。今年獲獎的兩位學生，一位投入語言教育與文化推廣，一位透過木工技藝參與公益修繕與義築服務，展現出青年多元且充滿創意的公益能量，也讓外界看見臺東青年溫暖、踏實且願意付出的特質。
饒慶鈴指出，台新青少年志工菁英獎是全國重要的青年志工獎項，今年共有1,830件報名作品，競爭相當激烈，臺東學生能獲得肯定十分難得。她也期盼透過獲獎同學的故事，鼓勵更多青年關心公共事務，從生活周遭開始投入服務，讓志願服務精神持續在校園與社區中扎根。
社會處長陳淑蘭表示，縣府持續推動青年志願服務，並透過志願服務推廣中心整合各局處與民間團體資源，提供志工培力、媒合及服務參與平台，鼓勵不同年齡層投入公益行動。目前臺東縣志工人數已達7,013人，服務領域涵蓋社福、教育、文化、環保及社區關懷等多元面向，114年累積服務時數達25萬1,810小時，服務人次超過347萬人次，展現臺東豐厚且穩定的志願服務能量。
社會處進一步表示，除公開表揚獲獎學生，也安排青年志工分享服務歷程與參與心得，希望透過真實經驗交流，讓更多青年了解志願服務不只是付出，更是自我成長與認識社會的重要歷程，進一步帶動更多人投入公共參與。
歡迎對志願服務有興趣的民眾洽詢臺東縣志願服務推廣中心，電話：(089)222-216，或至Facebook粉絲專頁查詢最新活動資訊，一同加入志願服務行列，將溫暖與善意持續傳遞至社會每個角落。（照片記者朱達志翻攝）
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