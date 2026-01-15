臺東49家餐飲業者導入可循環容器 打造永續減廢生活

臺東環保局輔導49家餐飲業者導入可循環容器

臺東縣環保局為落實環保減廢，近年於全縣16個鄉鎮市推動可循環容器輔導計畫，目前已有49家餐飲業者共同響應，這項計畫提供可重複使用餐具，鼓勵民眾在日常用餐時，減少使用一次性塑膠用品，讓大家在消費的同時也能輕鬆保護環境，為臺東永續發展出一份力。

臺東縣政府表示，這項政策是為了達成聯合國永續發展目標，強調負責任的消費與生產，透過推動循環經濟，政府鼓勵店家主動以重複使用的容器取代免洗餐具，實質降低垃圾產生量，這不僅是政策上的轉型，更是希望能將永續飲食的理念帶入民眾日常生活，展現臺東推動低碳城市具體行動。

環保局進一步說明，隨著加入計畫的業者越來越多，透過店家提供循環容器與民眾自備餐具的雙向配合，已經有效減少大量一次性垃圾，除了減輕清潔隊後端處理的壓力，也幫助大眾養成良好的減廢習慣，也歡迎更多餐飲業者主動申請加入，共同建立用得安心且借得方便的用餐環境。

環保局呼籲，透過一餐減一廢的行動，讓環保自然融入生活，讓臺東穩步邁向低碳且友善的永續城市目標，相關資訊請洽環保局官網查詢。