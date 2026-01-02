臺東5大觀光活動 「東浪嘉年華」5月打頭陣

記者李佩玲／綜合報導

為讓旅客能提早規劃旅遊行程，臺東縣政府昨日公布今年必來臺東體驗的5大觀光活動期程，包含「東浪嘉年華」、「臺東最美星空音樂會」、「臺灣國際熱氣球嘉年華」、「臺灣國際衝浪公開賽」，以及全新登場的「2026臺東博覽會」等，打造橫跨全年的精采觀光亮點。

臺東縣政府指出，全新大型旗艦活動「2026臺東博覽會」，展期自7月3日至8月20日，為期49天，以「走進臺東、遇見生活」為核心精神，規劃5大展區，全面展現臺東多元文化、創意能量與慢生活魅力。

今年臺東觀光活動由「東浪嘉年華」揭開序幕，於5月16日至17日在杉原灣海水浴場登場，結合音樂演出與海洋體驗，邀請民眾在浪聲與樂音中感受海洋的療癒能量。榮獲「英國IAA倫敦設計獎」及「紐約設計大獎」雙金獎肯定的「臺東最美星空音樂會」則於6月至8月走入各鄉鎮，帶領遊客走訪觀星秘境，體驗屬於臺東的靜謐感動。

最受矚目的「臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7月4日至8月20日在鹿野高台盛大舉行，邀民眾感受熱氣球帶來的夢幻與感動。「臺灣國際衝浪公開賽」預計於11月在金樽沙灘舉辦，世界頂尖衝浪選手將齊聚臺東，在海浪與競技交織中，為臺東全年觀光活動劃下最精采的句點。

臺灣國際熱氣球嘉年華將於7月4日至8月20日在鹿野高台盛大舉行。（臺東縣政府提供）