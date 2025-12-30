臺東5組4K鏡頭君直播 陪民眾迎接2026跨年第一道曙光

【記者 朱達志／台東 報導】為迎接2026年新年的跨年、迎曙光等多項活動，將於臺東各大景點盛大舉行，臺東縣政府今(30)日宣布，規劃將透過縣內5組4K即時影像鏡頭直播，讓民眾無論身在何處，都能一同感受這份新年的祝福與美麗曙光。

臺東縣政府表示，根據中央氣象署資料，全台最早迎接曙光的地區，將從臺東縣蘭嶼鄉日出6時30分的曙光開始，隨後成功鎮三仙台6時34分、太麻里鄉曙光園區6時35分的時間，也將見證這個美麗的景象。而位於海拔2,722公尺的南橫啞口，則與蘭嶼的曙光幾乎同步，為跨年活動增添更多的精彩。

縣府交觀處指出，臺東縣政府先前已在縣內架設10支即時影像，地點分別位於南橫埡口、池上天堂路、金崙大橋、華源曙光觀景台、富岡漁港、杉原灣、富山、金樽、鯉魚山以及多良車站，皆為熱門的觀光亮點，其中，華源曙光觀景台、杉原灣、南橫埡口、金樽、鯉魚山等5處即時影像皆可觀看曙光。

除了迎曙光活動，新的一年臺東也籌備好各大活動迎接全國各地的好朋友來臺東玩，更多活動資訊可上「臺東觀光旅遊網」查詢。

相關連結：

臺東觀光旅遊網(https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw)

Amazing Taitung 台東就醬玩YouTube頻道(https://www.youtube.com/@taitungamazing7249)

（照片記者朱達志翻攝）