臺東62處機車排氣定檢站提供服務 偏鄉巡檢到位機車定檢率全國第1
【記者 朱達志／台東 報導】為守護臺東好空氣並落實移動污染源管理，臺東縣政府積極推動機車排氣定期檢驗，全縣目前已有62處機車排氣定檢站，同時環保局亦規劃偏鄉巡迴定檢服務，便利各鄉鎮民眾就近完成檢驗。臺東縣每年約有10萬部機車需進行排氣定檢，依近期統計顯示，臺東縣機車排氣定檢率居全國第一，顯示縣民對空氣品質與行車安全的重視，也反映公部門與地方業者長期合作的成果。環保局表示，依空氣污染防制法規定，領有牌照且出廠滿5年的機車，每年須於行車執照原發照月份前後1個月內完成排氣定檢，未按時檢驗者除可能受罰，車牌亦有遭註銷風險。
臺東縣政府表示，臺東幅員狹長、人口分散，各地對機車的仰賴程度高於多數都市地區，如何在「方便用車」與「守護空氣品質」之間取得平衡，是縣府重要課題。透過布建密集定檢站與偏鄉巡檢服務，讓縣民在部落、山城或沿海鄉鎮都能就近完成排氣檢驗，避免為一次定檢來回奔波。機車排氣是細懸浮微粒（PM2.5）、一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）及氮氧化物（NOx）的重要來源之一，依環境部過去排放清冊分析，汽機車廢氣在全國PM2.5排放中約占三成左右，氮氧化物更是主要來源之一，移動污染源的改善對提升整體空氣品質極為關鍵，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第3項「健康與福祉」、第11項「永續城鄉」與第13項「氣候行動」的精神。
臺東縣環保局指出，機車排氣定檢對民眾而言，不只是「符合法規」，更與自身健康與荷包息息相關。透過定期檢驗，可及早發現引擎燃燒異常、噴油系統老化、排氣淨化系統失效等問題，降低黑煙與臭味排放，改善騎乘與周邊行人的空氣品質。國內研究顯示，若引擎狀況不良，二行程機車的PM2.5排放濃度可遠高於一般汽油車數十倍之多；反之，車況維持良好、排放控制正常時，污染物排放可大幅下降。以日常通勤為例，每天騎乘約30公里的燃油機車，一天即可排放約1.8公斤二氧化碳，定檢後車況良好可提升燃油效率、降低耗油量，等於在省油的同時，也為減碳盡一份心力。
環保局進一步說明，環境部統計近五年全國機車排氣定檢到檢率約落在75%至79%之間，而臺東在縣府與地方定檢站共同努力下，近年定檢率穩定維持在九成以上，屬全國表現最佳縣市之一。除了既有的62處定檢站外，環保局也持續辦理偏鄉及原鄉地區巡迴定檢，搭配村里廣播、跑馬燈、社群媒體等多元管道宣導，提醒車主依時完成檢驗。環保局呼籲，民眾可養成「看發照月份、提早一點檢」的習慣，並可多加利用簡訊通知與線上查詢功能，避免因疏忽漏檢而受罰或影響用車權益。
環保局強調，乾淨的空氣需要公部門、業者與每一位用路人共同守護。按時完成機車排氣定檢，不僅可降低空氣中PM2.5與臭氧前驅物排放，減少對心血管與呼吸系統的健康負擔，未來臺東縣政府將持續精進移動污染源管理，搭配鼓勵汰舊換新低污染或電動車輛的相關措施，邀請所有縣民朋友一起做到「車要騎、也要顧」，用一張合格的定檢標籤，為守護臺東的藍天與好空氣加分。
自今(114)年1月起，排氣檢驗提醒作業已全面改為電子化，不再寄送紙本明信片，車主若希望收到檢驗提醒，可至「臺東縣機車排氣定期檢驗E化通知」系統（https://taitung.aetcmoto.com.tw/）登錄車牌與手機號碼，系統將在應檢驗期間主動傳送簡訊提醒，協助掌握檢驗時程。另車主也可透過環境部的「機車排氣定檢資訊管理系統」查詢檢驗資料，或撥打 (089)221999#291 取得協助。（照片記者朱達志翻攝）
其他人也在看
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 253
青森7.5強震！日本氣象廳示警「最壞情況」：不排除311級別強震再現
日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本氣象廳於9日凌晨召開記者會，提醒未來一週可能會有規模8強震發生的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備。至於最壞情況，不排除311級別強震再現。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 21
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 17
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
好天氣只撐1天！週四變天轉冷「雨區出爐」 週日最冷下探12度
把握短暫好天氣！氣象粉專天氣風險表示，今（9）日北部及東部有雨，明天東北季風減弱，將回暖轉乾。不過好天氣僅一天，週四（11）新一波東北季風再度南下，北部至東部轉陰有短暫陣雨天氣，到了週日更冷，受到輻射冷卻影響，各地沿海空曠與近山平地夜晚清晨低溫不排除下探約12至13度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
氣溫恐持續下降？新一波冷氣團侵台時間曝光 「這些地區」降雨多
即時中心／高睿鴻報導近期天氣持續轉涼，氣象署科長林伯東今（9）日說明近期天氣時，提到未來一週，我國將持續受到一波接一波冷空氣影響，氣溫不斷轉冷；今天清晨，西部地區、近山區等部分地區，溫度已降至12至13度，台北低溫也降到18、19度，都比前段時間顯著降溫。另，他也指出，台灣正受到東北季風影響，北方的黃海、東海有較明顯的冷平流雲系，因此，迎風面如北部、東部雲層較多，也會有明顯降雨情況。民視 ・ 9 小時前 ・ 1
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它
塑料微粒無所不在，研究顯示瓶裝水中含有數十萬個塑料微粒，而根據一項來自法國的最新研究顯示，玻璃瓶裝的汽水、啤酒、冰茶與檸檬水，平均每公升飲料中約含100顆塑膠微粒，比寶特瓶或金屬罐裝飲料高出5至50倍健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
4縣市大雨！首波大陸冷氣團要來了 平地冷爆「低溫探10度以下」時間曝
中央氣象署發布大雨特報，受到東北季風影響，今（9）日宜蘭地區、基隆北海岸及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。另外，今晨至明日上午蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，也要注意。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
今變天降雨吹8級風 「跌破10℃」入冬最強冷氣團這天報到
【高沛生／綜合報導】東北季風今增強，北台灣轉雨變涼，基隆北海岸、大台北與宜蘭都有局部大雨風險，沿海更可能出現8級強陣風。中南部多雲到晴但日夜溫差明顯，清晨仍偏涼。氣象專家吳德榮提醒，周末起第二波冷空氣報到，強度可能達「大陸冷氣團」等級，平地低溫恐下探10°C以下，需持續關注最新變化。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
明日夜溫差大！週五3地防大雨 「週末急凍10度」連3天有望下雪
氣象署指出，明天東北季風減弱，各地白天氣溫回升，低溫約16～20度，西半部高溫可達26～29度，東半部25～26度，澎湖及金門22～23度，馬祖20度，日夜溫差大；天氣方面，因水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發起對話
未來一週體驗春夏秋冬！這1天恐「凍到10度以下」
生活中心／張予柔報導未來一週天氣將呈現多變局面，中央氣象署提醒民眾，北部與東北部受東北季風影響，氣溫整體偏涼且局部地區可能出現大雨，中南部則相對穩定，但日夜溫差大。氣象署以「北台灣一週體驗春夏秋冬」、「南台灣一日體驗春夏秋冬」來形容最近的天氣。民視 ・ 1 天前 ・ 1
日本青森23:33再發生規模5.6強震 3公尺高海嘯襲北海道撤3650人
才發生規模7.6強震！日本當地時間11點33分，青森縣東方海域再度發生震度5.6的地震，震源深度同樣約50公里。當局提醒沿海及河川附近的居民立即撤離至高地或安全場所，並警告海嘯可能會多次襲來，呼籲民眾在警報解除前不要離開安全地點。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
2波東北風接力！明雨彈轟3地 冷氣團最快週末報到「低溫剩個位數」
氣象署指出，明天東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩；氣溫方面，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部地區受輻射冷卻...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣南下！挑戰「首波大陸冷氣團」跌破10度 最冷時段曝光
今（9）日持續受東北季風影響，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。對此，氣象專家林得恩提醒，下一波降溫更猛，預估週日（14日）清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級，且「這段時間」氣溫最低，有機會下探至攝氏10度或以下。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
三波冷空氣接力！北部濕冷開局 周末迎最強寒意
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（8）日表示，本週將連續受三波冷空氣干擾，從今天起東北季風明顯增強，北台灣 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一週體驗春夏秋冬！東北季風接連報到 週末有感降溫
氣象署表示，8日（週一）至9日（週二）：北北基宜容易下雨，要注意局部大雨；桃竹、花東、恆春局部或零星短暫雨；苗栗以南天氣穩定，但8日清晨要注意局部霧。而桃園以北、宜蘭整天偏涼，高溫只有21至23度，其他地區白天算舒適，但是夜晚晨間也有涼意， 沿海地區風大時感覺會...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣接連報到！專家：這天「斷崖式降溫」直逼10度
生活中心／李明融報導本週全台急凍接連迎接2波冷空氣，今天（8日）東北季風轉強，北部、東部地區紛紛降短暫陣雨，對此，氣象專家吳聖宇的預測指出，今晚至明天（9日）清晨，氣溫將進一步下降，但下一波冷空氣強度更強，恐直逼「大陸冷氣團」等級，中北部及東北部空曠地區低溫下探10至13度，提醒民眾做好保暖準備。民視 ・ 11 小時前 ・ 1