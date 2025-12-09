臺東62處機車排氣定檢站提供服務 偏鄉巡檢到位機車定檢率全國第1

【記者 朱達志／台東 報導】為守護臺東好空氣並落實移動污染源管理，臺東縣政府積極推動機車排氣定期檢驗，全縣目前已有62處機車排氣定檢站，同時環保局亦規劃偏鄉巡迴定檢服務，便利各鄉鎮民眾就近完成檢驗。臺東縣每年約有10萬部機車需進行排氣定檢，依近期統計顯示，臺東縣機車排氣定檢率居全國第一，顯示縣民對空氣品質與行車安全的重視，也反映公部門與地方業者長期合作的成果。環保局表示，依空氣污染防制法規定，領有牌照且出廠滿5年的機車，每年須於行車執照原發照月份前後1個月內完成排氣定檢，未按時檢驗者除可能受罰，車牌亦有遭註銷風險。

臺東縣政府表示，臺東幅員狹長、人口分散，各地對機車的仰賴程度高於多數都市地區，如何在「方便用車」與「守護空氣品質」之間取得平衡，是縣府重要課題。透過布建密集定檢站與偏鄉巡檢服務，讓縣民在部落、山城或沿海鄉鎮都能就近完成排氣檢驗，避免為一次定檢來回奔波。機車排氣是細懸浮微粒（PM2.5）、一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）及氮氧化物（NOx）的重要來源之一，依環境部過去排放清冊分析，汽機車廢氣在全國PM2.5排放中約占三成左右，氮氧化物更是主要來源之一，移動污染源的改善對提升整體空氣品質極為關鍵，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第3項「健康與福祉」、第11項「永續城鄉」與第13項「氣候行動」的精神。

臺東縣環保局指出，機車排氣定檢對民眾而言，不只是「符合法規」，更與自身健康與荷包息息相關。透過定期檢驗，可及早發現引擎燃燒異常、噴油系統老化、排氣淨化系統失效等問題，降低黑煙與臭味排放，改善騎乘與周邊行人的空氣品質。國內研究顯示，若引擎狀況不良，二行程機車的PM2.5排放濃度可遠高於一般汽油車數十倍之多；反之，車況維持良好、排放控制正常時，污染物排放可大幅下降。以日常通勤為例，每天騎乘約30公里的燃油機車，一天即可排放約1.8公斤二氧化碳，定檢後車況良好可提升燃油效率、降低耗油量，等於在省油的同時，也為減碳盡一份心力。

環保局進一步說明，環境部統計近五年全國機車排氣定檢到檢率約落在75%至79%之間，而臺東在縣府與地方定檢站共同努力下，近年定檢率穩定維持在九成以上，屬全國表現最佳縣市之一。除了既有的62處定檢站外，環保局也持續辦理偏鄉及原鄉地區巡迴定檢，搭配村里廣播、跑馬燈、社群媒體等多元管道宣導，提醒車主依時完成檢驗。環保局呼籲，民眾可養成「看發照月份、提早一點檢」的習慣，並可多加利用簡訊通知與線上查詢功能，避免因疏忽漏檢而受罰或影響用車權益。



環保局強調，乾淨的空氣需要公部門、業者與每一位用路人共同守護。按時完成機車排氣定檢，不僅可降低空氣中PM2.5與臭氧前驅物排放，減少對心血管與呼吸系統的健康負擔，未來臺東縣政府將持續精進移動污染源管理，搭配鼓勵汰舊換新低污染或電動車輛的相關措施，邀請所有縣民朋友一起做到「車要騎、也要顧」，用一張合格的定檢標籤，為守護臺東的藍天與好空氣加分。

自今(114)年1月起，排氣檢驗提醒作業已全面改為電子化，不再寄送紙本明信片，車主若希望收到檢驗提醒，可至「臺東縣機車排氣定期檢驗E化通知」系統（https://taitung.aetcmoto.com.tw/）登錄車牌與手機號碼，系統將在應檢驗期間主動傳送簡訊提醒，協助掌握檢驗時程。另車主也可透過環境部的「機車排氣定檢資訊管理系統」查詢檢驗資料，或撥打 (089)221999#291 取得協助。（照片記者朱達志翻攝）