臺東7連霸「無圍牆巨蛋經濟學」再獲政府服務獎 饒慶鈴率團隊北上受獎
臺東縣政府以「無圍牆巨蛋經濟學—臺東「自然×音樂」和諧交響曲」再奪「第8屆政府服務獎」，且為縣府交通及觀光發展處八年內已是第三度獲獎。
十五日下午縣長饒慶鈴由行政院副院長鄭麗君手中接下獎座（見圖）。饒慶鈴縣長表示，臺東縣連續七年獲得政府服務獎榮耀，創下全台非六都唯一持續獲獎紀錄，是對臺東縣政府團隊最大的肯定，未來將持續秉持創新精神，讓臺東成為永續發展的幸福城市。
第8屆政府服務獎計有144個機關(構)報名參獎，經線上評審及實地訪視2階段，最終選出26個機關(構)與２個公私協力主要合作民間團體獲獎。行政院今日於政治大學公共行政及企業管理教育中心A2國際會議廳舉行頒獎典禮，饒慶鈴親自帶領團隊領獎。
臺東縣政府以「無圍牆巨蛋經濟學—臺東「自然×音樂」和諧交響曲」獲「社會創新共融」組別獎項，而民間協力合作團體「臺東縣池上鄉文化藝術協會」亦共同獲獎，充分展現臺東在官方與民間攜手推動無圍牆音樂觀光發展，及環境永續上的成果與努力；本次獲獎的交通及觀光發展處也是繼第2屆、第3屆獲獎後，再度榮獲政府服務獎最高榮耀肯定。
縣長饒慶鈴表示，臺東這七年來共有14個單位入圍，有８個單位獲獎，更開心的是與縣府多年合作夥伴「臺東縣池上鄉文化藝術協會」也獲獎(今年新創公私協力主要合作對象併予獎勵，全台灣共2組獲獎)。
臺東擁有豐富自然資源及多元文化，縣府將「慢經濟」作為推動縣政核心理念，運用既有天然資源與四季變化的景色，將臺東天地山巒海洋打造成天然天幕舞台，制定「無圍牆巨蛋音樂會」的創新策略，推動「臺灣國際熱氣球嘉年華—光雕音樂會」、「台東最美星空音樂會」、「東浪嘉年華」、「藍海生活節」、「嗨！出發吧來台東」、「東漂去旅行」等融合自然與音樂的無圍牆音樂特色活動，也成功帶動在地公私部門共同響應。
交觀處長卜敏正補充說明，臺東無圍牆音樂會除了公部門，臺東縣池上鄉文化藝術協會辦理的「池上秋收稻穗藝術節」也是民間單位結合自然與音樂的代表性音樂活動，縣府期許有更多民間組織為臺東無圍牆巨蛋音樂會挹注更多活水，讓更多人來臺東享受自然音樂會的美好。
臺東縣政府致力於推動「慢經濟」政策，以自然景觀與優質環境推動觀光產業及高品質農特產品，建構永續發展城鄉的政策目標。近年臺東吸引了許多國際人士及東漂青年到臺東旅居，顯見「慢經濟」政策發展廣受肯定。未來，縣府也將繼續努力，透過創新與合作，為縣民帶來更優質的公共服務。
