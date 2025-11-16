▲臺東Q版媽祖熱氣球飛進墨西哥！驚豔萊昂國際熱氣球節，全場最亮焦點。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】全球熱氣球界年度盛事「墨西哥萊昂國際熱氣球節(Festival Internacional del Globo, León Mx, FIG)」，於墨西哥當地時間11月14日清晨在萊昂都會公園開幕。臺東縣政府與臺東天后宮共同打造的全球唯一Q版媽祖熱氣球，首度亮相拉丁美洲，與全球25個國家頂尖飛行團隊一同升空，成為200多顆熱氣球中最受矚目的亮點，讓「TAIWAN / TAITUNG」與媽祖飛向國際天空，讓世界看見臺東。

臺灣國籍航空器編號B-00015臺東媽祖造型熱氣球，以可愛生動形象、細膩造型比例與亮眼色彩設計，成爲造型熱氣球之最，繼去年參加美國阿布奎基國際熱氣球嘉年華後，再度登上國際舞台。當Q版媽祖熱氣球亮眼配色與造型，晨曦中升空瞬間，成為全場焦點，掌聲與歡呼聲此起彼落，吸引大批觀眾駐足拍照打卡，展現臺東媽祖熱氣球的獨特魅力與吸引力。

交通及觀光發展處副處長洪國欽指出，此次參與拉丁美洲最大規模的熱氣球盛會，展現臺東熱氣球活動在地觀光品牌走向國際的成果，現場與民眾熱烈拍照，更感受拉丁美洲活力。現場也推出限量版Q版媽祖造型熱氣球徽章，引發民眾熱烈收藏，詢問熱度持續攀升。未來將持續深化與國際熱氣球節交流，邀請世界各地飛行團隊於2026年共襄盛舉「臺灣國際熱氣球嘉年華」，用熱氣球連結臺東與世界。

交觀處指出，創立2002年的墨西哥萊昂國際熱氣球節，今年邁入第23屆，是拉丁美洲規模最大、最具指標性的熱氣球嘉年華。活動自開辦以來累計吸引逾600萬人次造訪，今年超過200顆熱氣球、來自25國的飛行團隊齊聚一堂。主辦單位也推出「人民星期五」（El Viernes de la Gente），開幕日上午免費入場，鼓勵民眾參與，共享升空盛景，首日上午場湧入逾2萬人次，創開幕熱潮。

交觀處表示感謝駐墨西哥臺北經濟文化辦事處，支持此次展演與文化交流。臺東以熱氣球作為形象代表，持續推動國際品牌行銷與觀光交流，讓世界看見臺灣，認識臺東。