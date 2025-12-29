臺東YouBike 115年元旦起 全面實施投保公共自行車傷害險

臺東縣政府為持續提升公共自行車使用者騎乘保障與安全，自明(115)年1月1日起，YouBike全車種（YouBike 2.0及YouBike 2.0E）將全面實施「完成投保免費公共自行車傷害險後方可租借」的新制。

臺東縣政府為持續提升公共自行車使用者騎乘保障與安全，自明(115)年1月1日起，YouBike全車種（YouBike 2.0及YouBike 2.0E）將全面實施「完成投保免費公共自行車傷害險後方可租借」的新制，期透過制度化保障機制，為縣民與遊客打造更安心的騎乘環境。

臺東縣政府表示，近年持續推動低碳交通與慢經濟發展，結合友善運輸、永續觀光及日常通勤需求，逐步建構以公共運輸與綠色移動為核心的交通網絡。YouBike公共自行車不僅串聯市區生活機能與觀光動線，也貼近臺東「慢、好、生活」的城市步調，成為縣民與旅客共享城市的重要交通工具。這次推動公共自行車傷害險制度，正是縣府在擴大服務量能的同時，同步強化使用安全與保障品質。

環保局指出，臺東縣自113年12月引進YouBike公共自行車以來，使用次數穩定成長，顯示公共自行車已逐漸成為縣內重要的日常交通選項。考量臺東地形多元、道路條件具地方特色，縣府持續優化配套措施，這次推動傷害險投保新制，正是從使用者安全出發，進一步分散意外事故風險，完善公共運具的基礎保障。

環保局說明，公共自行車傷害險由政府提供並全額負擔保費，使用者無需自行支付任何費用。民眾騎乘公共自行車期間如果發生意外事故，造成死亡、失能及住院等情形，可依保險契約規定，檢具醫療單據等相關證明文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額為新臺幣100萬元（未滿15足歲者依相關規定辦理）。

公共自行車傷害險屬人身保險，採實名制登錄，提醒縣民務必事先完成投保程序。目前可透過兩種方式辦理，至YouBike官方網站填寫資料；下載YouBike官方APP，登入會員後進入「公共自行車傷害險」專區完成登錄。相關投保資料如身分證字號、出生年月日等，須與實際騎乘者一致，方能確保理賠權益。

自113年12月12日起至114年11月30日止，臺東YouBike整體騎乘投保率已達88%，顯示多數使用者已主動完成投保，為自身安全多添一層保障。環保局也呼籲尚未完成投保的縣民朋友，盡速完成登錄，以免自115年元旦起無法順利租借YouBike。