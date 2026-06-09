臺榮聯大「智慧醫療」成發 聚焦AI、醫學與電子工程的結合

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

政大校長李蔡彥(左一)與臺北榮民總醫院院長陳威明共同見證跨校跨體系合作的豐碩成果。(政大提供)

由政治大學等4所大學組成的臺灣聯合大學系統與榮民總醫院體系共同主辦「2026年榮總臺灣聯合大學系統暨合作研究成果發表會」，本屆成果發表會聚焦三大核心科研突破，展現AI、臨床醫學與電子工程高度融合的創新價值，例如國立陽明交通大學藥物科學院院長黃奇英教授團隊主導的「胞外體核酸療法靶向治療罕見疾病的臨床病灶」計畫，透過AI賦能胞外體核酸療法，使罕見疾病臨床治療迎來新曙光。國立清華大學醫學工程與環境科學系副教授王廷瑋團隊，發表了榮獲「未來科技獎」肯定的前沿成果，「基於柔性電子貼片之非接觸式心臟感測器」，僅約6公克的柔性貼片，可直接無縫整合於日常衣物中精準掌握心肺訊號。

廣告 廣告

國立陽明交通大學生命科學院院長連正章教授團隊，攜手臺北榮總與清華大學推動的跨單位計畫，聚焦人類癲癇患者大腦海馬體齒狀迴顆粒細胞之病理機制，在手術切除癲癇病灶後迅速送回實驗室，進行即時電生理與病理分析，解密人類癲癇大腦神經迴路，為臺灣本土人腦研究與新藥開發奠定關鍵里程碑。

國立政治大學於110年度加入「臺榮聯大合作研究計畫」，目前共有臺北榮民總醫院、臺中榮民總醫院、高雄榮民總醫院，以及國立陽明交通大學、國立清華大學、國立中央大學與國立政治大學等七大機構持續深化跨域合作。臺北榮民總醫院院長陳威明致詞時指出，隨著政大加入合作體系，跨域研究的廣度與深度均大幅提升，並期許未來持續深化醫療與學術機構合作，共同提升臺灣的研究能量與國際影響力。

臺灣聯合大學系統主席陳力俊表示，本次政大共有四件研究成果參與發表，其中三項聚焦人工智慧應用，顯示AI已成為生物醫學領域最具潛力的研究方向之一，也充分彰顯臺聯大整合平臺促進跨校資源共享的核心優勢。

政大校長李蔡彥表示，產學合作是極為珍貴的學習與交流機會，政大作為人文社會科學重鎮，在跨域研究中能夠貢獻獨特的人文視角，期待未來與醫療體系持續深化合作，共同推動健康福祉與社會永續發展。