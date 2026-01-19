臺法合作提升海事防救災量能 國際海事消防緊急應變研討會高雄登場

【記者 宋祥霖／高雄 報導】為強化我國海事消防緊急應變能力，並深化跨國災害防救合作，內政部消防署於115年1月19日在高雄港旅運中心舉辦「115年國際海事消防緊急應變研討會」，並於會後接續辦理船舶火災搶救團隊進階訓練與港區跨國災害搶救演習，透過理論與實務並進，全面提升我國港區與海事防救災整體量能。

本次活動由內政部消防署及法國在臺協會共同推動，邀集法國國際專業合作署、法國外交部駐亞洲區域民防暨危機管理代表、法國在臺協會、國防部海軍司令部、海洋委員會海巡署，以及臺灣港務股份有限公司等單位共同參與，透過國際研討會、專業訓練與實地演習，深化臺法雙方在海事消防、船舶火災搶救及港區跨國災害應變等領域的實務交流與合作。

內政部政務次長馬士元代表部長劉世芳出席開幕儀式時指出，今日適逢119消防節，特別向在場的臺灣及國際消防夥伴致上最高的敬意與祝福。馬次長表示，高雄港是臺灣最重要的國際門戶之一，他也特別歡迎來自法國馬賽的貴賓，並表示法國馬賽與高雄在人文、氣候及飲食等相關文化上相似，期許彼此能有更多的交流。

針對海事安全議題，馬士元次長在致詞中強調，海事安全是從大航海時代就存在的古典議題，過去多著重於制度與保險；然而現代社會面臨更為複雜的挑戰，包括海上化學災害、港口火災及船舶安全等，與過去截然不同。如何在災害發生的第一時間有效應變，將是各國面臨的最大挑戰。

馬次長進一步說明，臺灣與法國自去年5月起便展開海事消防緊急訓練的合作，期盼在此基礎上，能將雙方的穩固夥伴關係，逐步拓展至印太地區理念相近的國家，共同提升區域防災韌性。

開幕式中並舉行人一醫療器材股份有限公司捐贈20組影像式喉頭鏡予內政部消防署，協助提升高級救護技術員到院前緊急醫療處置能力，為第一線救災救護人員提供更完善的醫療支援。

內政部消防署指出，面對未來可能發生的重大海事與港區災害，將持續結合國際夥伴資源，強化專業訓練與實務演練，打造更安全、更具韌性的海事防救災體系，守護國人生命財產安全。（照片消防署提供）