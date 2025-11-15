臺波經貿諮商會議 雙邊合作再創高峰

記者吳典叡／臺北報導

經濟部昨日指出，政務次長江文若近日率團赴波蘭召開「第13屆臺波經貿諮商會議」，討論深化ICT、半導體、中小企業創新及再生能源等合作議題，並簽署「支持經濟特區與產業園區合作備忘錄」，以及更新「中小企業、創新與新創事業合作備忘錄」，雙邊關係再創新高峰。

江文若於12日至14日率團赴波蘭召開「第13屆臺波（蘭）經貿諮商會議」，除出席「烏克蘭重建展」外，並參加「第21屆臺波蘭經濟合作會議」等活動，促進雙邊產業交流及合作商機。

江文若於14日在波蘭弗羅茨瓦夫與波蘭經濟發展暨科技部政務次長Michał Jaros共同主持「第13屆臺波經貿諮商會議」，討論如何進一步深化ICT、半導體、中小企業創新及再生能源等合作議題，雙方並簽署「支持經濟特區與產業園區合作備忘錄」，以及更新「中小企業、創新與新創事業合作備忘錄」。

江文若表示，去年波方籌組歷年來波蘭最大的訪團來臺，此次臺灣籌組超過百人回訪，代表我國與波蘭深化經貿關係的高度意願，臺波以民主價值與創新精神為基礎的夥伴關係，將為臺歐經貿合作樹立典範。

江文若也出席於烏茲舉辦的「第21屆臺波蘭經濟合作會議」。江文若致詞表示，本屆會議臺波共計約百家業者與會，涵蓋綠色能源、儲能、自動化及資訊科技等產業，面對AI的快速發展及國際情勢變局，政府將以信賴供應鏈為基礎，持續與波蘭在內理念相同的夥伴深化產業連結，樂見雙方業者透過會議平臺持續交流。

